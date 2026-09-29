Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Troca de vaso: a relação entre volume de solo e a oxigenação das raízes
Lula sanciona lei que obriga hospitais privados a seguirem padrões de qualidade da Anvisa
Aprender russo nunca foi tão urgente: o acesso a um programa internacional revela novas oportunidades
Aliança estratégica em Moçambique: a manobra financeira que força mudanças na estrutura da LAM
Revology Boss 302: performance de engenharia moderna em estrutura de réplica
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
Portugal: relatório da OCDE revela paradoxo entre número de professores e alunos até 2033
Exportações russas de pescado superam 1 milhão de toneladas com pivô para a Ásia
Ossos marcados chocam cientistas: caça sistemática de pinguins no sul argentino

Botas de cano alto com amarração: do detalhe utilitário à estrutura de corset

Mulher

As botas de cano alto com amarração retornam para as ruas no outono de 2026, resgatando a estética dos anos 70 e a silhueta icônica de Jane Birkin. Mais do que um resgate nostálgico, a peça propõe um "chic desleixado": a valorização da imperfeição e de uma boemia consciente, que foge do visual excessivamente polido.

Высокие сапоги на ногах женщин
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Высокие сапоги на ногах женщин

A amarração deixou de ser um detalhe utilitário para se tornar um elemento arquitetônico. As linhas de cordões agora mimetizam a estrutura de corsets, estendendo-se não apenas pela frente, mas também pela parte posterior da haste, alterando a proporção visual da perna. Diferente do volume agressivo do início dos anos 2000, a tendência atual busca referências vitorianas filtradas pelo olhar libertário da década de 70.

Passarelas: Prada, Marni e McQueen

No ciclo outono-inverno 2026/27, a aplicação do recurso variou conforme a lógica de cada marca. A Prada apostou na desconstrução, unindo bicos finos e saltos quadrados a amarrações contrastantes em texturas inesperadas. Já a Marni fundiu a estética esportiva com a formalidade do cano alto, criando híbridos entre tênis e botas.

Alexander McQueen trouxe o historicismo através de botas inspiradas em trajes piratas, com dobras largas e saltos robustos, onde o cadarço funciona como o eixo central do calçado. Essa variação de materiais permite que a bota transite do uso cotidiano para contextos noturnos, especialmente quando combinada a cores profundas e saturadas.

Estilização e contraste

Para evitar que o visual pareça uma reconstituição histórica, a chave está no contraste. A combinação mais assertiva evita o look total vintage: calças jeans retas, camisa branca oversized e botas de amarração criam a tensão exata entre o masculino e o feminino.

Em composições com vestidos fluidos ou saias midi, a bota de amarração atua como um contraponto, retirando a delicadeza excessiva e adicionando peso visual ao conjunto. Outra aposta reside no uso de calças largas inseridas dentro do cano, modificando a silhueta tradicional.

Guia rápido de combinações:

  • Jeans flare ou retos: Usar por cima da bota, expondo apenas a ponta e parte da amarração.
  • Saias curtas: Equilibrar com tricôs volumosos na parte superior.
  • Vestidos de malha: Utilizar a bota para "aterrar" a leveza do tecido.
  • Calças wide leg: Colocar para dentro da bota para criar uma silhueta contemporânea.

FAQ

Para quem é indicada a bota com amarração?
Por permitir o ajuste manual do volume no cano, a peça adapta-se a diferentes larguras de panturrilha com precisão.

É possível usar este modelo em ambientes corporativos?
Sim, desde que a escolha recaia sobre couros lisos em tons neutros (preto ou chocolate), combinados com saias midi ou alfaiataria.

Como evitar que o visual fique agressivo?
O segredo está no solado. Para um aspecto mais suave, opte por saltos clássicos ou solados planos, evitando as plataformas tratoradas.

Qual a melhor forma de manutenção?
Além do uso de ceras protetoras no couro, recomenda-se a remoção e lavagem periódica dos cordões para manter a nitidez do visual.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Barn Jacket: da funcionalidade do campo ao contraste urbano
Mulher
Barn Jacket: da funcionalidade do campo ao contraste urbano
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
Receitas e Culinária
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
Torta de ricota: o controle térmico que diferencia a massa crocante da versão pesada
Receitas e Culinária
Torta de ricota: o controle térmico que diferencia a massa crocante da versão pesada
Mais populares
Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada

Evite manchas duras nos seus vidros de box e metais com truques de limpeza eficazes e evitar danos permanentes.

Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Seul em choque: confidencialidade rompida expôe prisioneiros e acirra tensões com Kiev Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
Do tweed ao tricô: como o guarda-roupa intelectual britânico trocou o uniforme pela textura
Do tweed ao tricô: como o guarda-roupa intelectual britânico trocou o uniforme pela textura
últimos materiais
Lula sanciona lei que obriga hospitais privados a seguirem padrões de qualidade da Anvisa
Botas de cano alto com amarração: do detalhe utilitário à estrutura de corset
Aprender russo nunca foi tão urgente: o acesso a um programa internacional revela novas oportunidades
Aliança estratégica em Moçambique: a manobra financeira que força mudanças na estrutura da LAM
Revology Boss 302: performance de engenharia moderna em estrutura de réplica
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
Portugal: relatório da OCDE revela paradoxo entre número de professores e alunos até 2033
Exportações russas de pescado superam 1 milhão de toneladas com pivô para a Ásia
Ossos marcados chocam cientistas: caça sistemática de pinguins no sul argentino
Azulejos riscados na força: mistura dissolve gordura sem agredir o esmalte
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.