Botas de cano alto com amarração: do detalhe utilitário à estrutura de corset

As botas de cano alto com amarração retornam para as ruas no outono de 2026, resgatando a estética dos anos 70 e a silhueta icônica de Jane Birkin. Mais do que um resgate nostálgico, a peça propõe um "chic desleixado": a valorização da imperfeição e de uma boemia consciente, que foge do visual excessivamente polido.

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A amarração deixou de ser um detalhe utilitário para se tornar um elemento arquitetônico. As linhas de cordões agora mimetizam a estrutura de corsets, estendendo-se não apenas pela frente, mas também pela parte posterior da haste, alterando a proporção visual da perna. Diferente do volume agressivo do início dos anos 2000, a tendência atual busca referências vitorianas filtradas pelo olhar libertário da década de 70.

Passarelas: Prada, Marni e McQueen

No ciclo outono-inverno 2026/27, a aplicação do recurso variou conforme a lógica de cada marca. A Prada apostou na desconstrução, unindo bicos finos e saltos quadrados a amarrações contrastantes em texturas inesperadas. Já a Marni fundiu a estética esportiva com a formalidade do cano alto, criando híbridos entre tênis e botas.

Alexander McQueen trouxe o historicismo através de botas inspiradas em trajes piratas, com dobras largas e saltos robustos, onde o cadarço funciona como o eixo central do calçado. Essa variação de materiais permite que a bota transite do uso cotidiano para contextos noturnos, especialmente quando combinada a cores profundas e saturadas.

Estilização e contraste

Para evitar que o visual pareça uma reconstituição histórica, a chave está no contraste. A combinação mais assertiva evita o look total vintage: calças jeans retas, camisa branca oversized e botas de amarração criam a tensão exata entre o masculino e o feminino.

Em composições com vestidos fluidos ou saias midi, a bota de amarração atua como um contraponto, retirando a delicadeza excessiva e adicionando peso visual ao conjunto. Outra aposta reside no uso de calças largas inseridas dentro do cano, modificando a silhueta tradicional.

Guia rápido de combinações:

Jeans flare ou retos: Usar por cima da bota, expondo apenas a ponta e parte da amarração.

Usar por cima da bota, expondo apenas a ponta e parte da amarração. Saias curtas: Equilibrar com tricôs volumosos na parte superior.

Equilibrar com tricôs volumosos na parte superior. Vestidos de malha: Utilizar a bota para "aterrar" a leveza do tecido.

Utilizar a bota para "aterrar" a leveza do tecido. Calças wide leg: Colocar para dentro da bota para criar uma silhueta contemporânea.

FAQ

Para quem é indicada a bota com amarração?

Por permitir o ajuste manual do volume no cano, a peça adapta-se a diferentes larguras de panturrilha com precisão.

É possível usar este modelo em ambientes corporativos?

Sim, desde que a escolha recaia sobre couros lisos em tons neutros (preto ou chocolate), combinados com saias midi ou alfaiataria.

Como evitar que o visual fique agressivo?

O segredo está no solado. Para um aspecto mais suave, opte por saltos clássicos ou solados planos, evitando as plataformas tratoradas.

Qual a melhor forma de manutenção?

Além do uso de ceras protetoras no couro, recomenda-se a remoção e lavagem periódica dos cordões para manter a nitidez do visual.