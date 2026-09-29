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Veludo substitui lã e couro no outono de 2026 — mas só quando isolado do look total

Mulher

O veludo deixa de ser restrito a eventos formais para ocupar o lugar da lã, do couro e do algodão pesado no guarda-roupa de outono de 2026. A mudança está no uso cotidiano: a textura, antes vista como teatral, agora serve como alternativa para looks de trabalho ou produções casuais.

Зеленая ткань, бархат
Photo: www.magnific.com is licensed under Public domain
Зеленая ткань, бархат

A referência visual é o estilo de Catherine Deneuve, que integra o material ao dia a dia sem excessos. A lógica atual consiste em isolar uma única peça de veludo e contrastá-la com texturas secas ou opacas, como o jeans, o couro liso e a malha fina.

Peças estruturadas e sobreposições

O blazer de veludo com lapelas substitui o smoking tradicional. Para o uso diurno, a peça combina com calças jeans e loafers; à noite, funciona como peça central com calças da mesma cor.

Nos casacos, o corte reto com comprimento abaixo do joelho define a silhueta. Por ser visualmente denso, o casaco de veludo exige complementos básicos para não sobrecarregar o conjunto.

Alfaiataria e fluidez

Vestidos midi afastam-se do visual de festa através de cortes fechados: mangas longas, decote em V alongado ou drapeados suaves na cintura. A paleta de cores migra para tons profundos — chocolate, nanquim e vinho — em detrimento de cores saturadas.

Nas calças, a modelagem reta ou a leve flare permitem o uso diário. A profundidade do material ganha contraste quando associada a blusas de gola alta ou suéteres de lã.

Saias retas ou modelos envelope combinam com camisas de corte masculino ou tricôs densos, finalizadas com botas de couro liso.

Pontos de textura

Blusas com laço, que remetem à estética cinematográfica, pedem a neutralidade de saias lápis ou jeans escuros. Já os tops ajustados em veludo elástico funcionam como base para camadas sob ternos de escritório.

Nos acessórios, a textura aparece em sapatos de decoração mínima, bolsas compactas de alça curta e tiaras discretas, adicionando relevo ao look sem adicionar volume.

O equilíbrio do visual depende da moderação: evitar o conjunto total de veludo e dispensar joias complexas, deixando que a própria superfície do tecido conduza a composição.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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