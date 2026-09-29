Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas

A transição para o guarda-roupa de outono exige versatilidade para lidar com a variação térmica e a mudança de ambientes, do escritório ao compromisso noturno. Para 2026, a aposta está em silhuetas que equilibram a estrutura com o conforto, permitindo montagens rápidas sem perder a composição.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Поясная сумка в осеннем образе

Alfaiataria fluida e tricô

O costume deixa de ser uniforme rígido para se tornar base casual. O foco está em blazers de ombros relaxados e calças de corte amplo. A substituição da camisa por blusas de tricô fino reduz a formalidade e prioriza o conforto térmico. Tons de grafite, chocolate e azul-marinho, ou tecidos com risca-de-giz, dominam a paleta. O visual ganha dinâmica com punhos abertos, cintos finos na cintura e acessórios em camurça ou brincos robustos. O uso de loafers no lugar de saltos reforça a proposta despojada.

Bomber, saia midi e botas

Esta combinação ajusta a proporção entre a robustez do casaco e a fluidez da saia. Jaquetas bomber em couro ou camurça trazem estrutura ao tronco, enquanto a saia de comprimento médio mantém a leveza do movimento. Botas de cano alto finalizam a silhueta, conectando as peças e protegendo contra o frio.

Casaco longo, jeans retos e monocromia

O casaco reto, com comprimento abaixo do joelho, define a primeira impressão do look. A estratégia para elevar a composição é a coordenação cromática entre a peça externa e o cachecol. Combinações sugeridas:

Casaco cinza com cachecol grafite ou off-white;

Casaco chocolate com tons caramelo e jeans;

Casaco azul-marinho com azul acinzentado ou preto.

Xadrez e texturas

Estampas como tartan, pied-de-poule e argyle retornam com força. Para evitar um visual datado, a chave é o contraste de materiais: combine a trama xadrez com peças lisas e táteis, como cardigãs de tricô volumoso ou saias de couro fosco, que neutralizam o peso do padrão.

Total black textural

O visual inteiramente preto ganha profundidade através da mistura de superfícies. Em vez de usar a mesma malha, a composição deve alternar materiais: a densidade da lã do casaco, a leveza do tricô e a opacidade do couro. A variação entre o preto carvão, o aveludado e subtons frios evita que a imagem fique plana, criando camadas visuais dinâmicas.