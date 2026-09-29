Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas

Mulher

A transição para o guarda-roupa de outono exige versatilidade para lidar com a variação térmica e a mudança de ambientes, do escritório ao compromisso noturno. Para 2026, a aposta está em silhuetas que equilibram a estrutura com o conforto, permitindo montagens rápidas sem perder a composição.

Поясная сумка в осеннем образе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Поясная сумка в осеннем образе

Alfaiataria fluida e tricô
O costume deixa de ser uniforme rígido para se tornar base casual. O foco está em blazers de ombros relaxados e calças de corte amplo. A substituição da camisa por blusas de tricô fino reduz a formalidade e prioriza o conforto térmico. Tons de grafite, chocolate e azul-marinho, ou tecidos com risca-de-giz, dominam a paleta. O visual ganha dinâmica com punhos abertos, cintos finos na cintura e acessórios em camurça ou brincos robustos. O uso de loafers no lugar de saltos reforça a proposta despojada.

Bomber, saia midi e botas
Esta combinação ajusta a proporção entre a robustez do casaco e a fluidez da saia. Jaquetas bomber em couro ou camurça trazem estrutura ao tronco, enquanto a saia de comprimento médio mantém a leveza do movimento. Botas de cano alto finalizam a silhueta, conectando as peças e protegendo contra o frio.

Casaco longo, jeans retos e monocromia
O casaco reto, com comprimento abaixo do joelho, define a primeira impressão do look. A estratégia para elevar a composição é a coordenação cromática entre a peça externa e o cachecol. Combinações sugeridas:

  • Casaco cinza com cachecol grafite ou off-white;
  • Casaco chocolate com tons caramelo e jeans;
  • Casaco azul-marinho com azul acinzentado ou preto.

Xadrez e texturas
Estampas como tartan, pied-de-poule e argyle retornam com força. Para evitar um visual datado, a chave é o contraste de materiais: combine a trama xadrez com peças lisas e táteis, como cardigãs de tricô volumoso ou saias de couro fosco, que neutralizam o peso do padrão.

Total black textural
O visual inteiramente preto ganha profundidade através da mistura de superfícies. Em vez de usar a mesma malha, a composição deve alternar materiais: a densidade da lã do casaco, a leveza do tricô e a opacidade do couro. A variação entre o preto carvão, o aveludado e subtons frios evita que a imagem fique plana, criando camadas visuais dinâmicas.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
Carros
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
Torta de ricota: o controle térmico que diferencia a massa crocante da versão pesada
Receitas e Culinária
Torta de ricota: o controle térmico que diferencia a massa crocante da versão pesada
Adriano Nuvunga critica reserva de projectos agrícolas para veteranos da libertação
Moçambique
Adriano Nuvunga critica reserva de projectos agrícolas para veteranos da libertação
Mais populares
Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada

Evite manchas duras nos seus vidros de box e metais com truques de limpeza eficazes e evitar danos permanentes.

Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V
Seul em choque: confidencialidade rompida expôe prisioneiros e acirra tensões com Kiev Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Do tweed ao tricô: como o guarda-roupa intelectual britânico trocou o uniforme pela textura
Como fazer compoto de abóbora butternut com cítricos e especiarias
Nova espécie de dinossauro herbívoro com garras massivas é descoberta na China
Nova espécie de dinossauro herbívoro com garras massivas é descoberta na China
últimos materiais
Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas
O segredo por trás da sociabilidade extrema das capivaras
Seul em choque: confidencialidade rompida expôe prisioneiros e acirra tensões com Kiev
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
Rio de Janeiro integra programa global de Distritos Lixo Zero
Lagarde indica que salários estagnados podem moderar subida de taxas do BCE
O frio muda tudo: fragrâncias densas ganham corpo e projeção no outono
O fim do combustível como sentença de morte para satélites
Turismo nos Açores em risco: saída da Ryanair já reduziu passageiros e dormidas
Voltar a engordar não foi falta de força: a biologia guardou a memória
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.