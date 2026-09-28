Barn Jacket: da funcionalidade do campo ao contraste urbano

A barn jacket deixou de ser o uniforme do campo para se tornar a peça central do guarda-roupa urbano. Se antes o contexto era restrito ao algodão encerado, botas de borracha e montaria, agora a peça migrou para a cidade, mas não como um simples acessório, e sim como um elemento de contraste.
A mudança visual mais concreta está na materialidade. A estrutura rígida do trabalho rural agora aparece em camurça, denim e couro macio. No entanto, a silhueta permanece fiel à origem: o corte reto e amplo, os bolsos cargo profundos e o colarinho de veludo contrastante mantêm a identidade da peça, independentemente do tecido escolhido.
Para a mulher brasileira, essa transição altera a percepção de proporção. A barn jacket funciona como uma terceira peça estratégica para a instabilidade do clima. A amplitude do corte permite camadas: começa sobre uma camiseta, passa por um tricô leve e pode servir de isolante sob casacos mais pesados.
O ponto de inteligência aqui é a quebra da utilidade. Quando combinada com peças de alfaiataria, saias de seda ou scarpins, a rusticidade da jaqueta deixa de ser funcional para se tornar estética. O segredo reside na densidade do material: o canvas fosco e a camurça estruturada elevam o look, enquanto tecidos finos demais removem a força da peça.
As combinações mais eficientes para o dia a dia seguem a lógica do oposto:
O risco do look é a literalidade. Acumular a jaqueta com calças cargo, botas tratoradas e mochilas volumosas transforma a composição em um traje de campo, e não em moda urbana. A regra é a contenção: um ou dois elementos utilitários cercados por peças clássicas.
A paleta de cores para a temporada foge do preto básico. Tons terrosos e profundos — tabaco, cáqui, caramelo, chocolate, azul marinho e bordô — conferem ao visual uma aparência mais sofisticada e intencional.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Evite manchas duras nos seus vidros de box e metais com truques de limpeza eficazes e evitar danos permanentes.