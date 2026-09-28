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Chocolate substitui o preto: tons terrosos dominam maxi bolsas e casacos de lã

Mulher

Para a temporada de outono-inverno 2026/27, o foco dos acessórios desloca-se da função para a estrutura. A mudança visual concentra-se em texturas marcadas, volume e a substituição de tons neutros por cores profundas, transformando a bolsa no elemento central que define a silhueta do look, seja em combinações casuais de jeans e camisa ou em alfaiataria.

Макси-сумки
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
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O couro liso perde espaço para o relevo. O retorno do embossing animal, especialmente o padrão crocodilo em formatos amplos, traz complexidade visual a bases simples. As cores predominantes são o preto, o conhaque e o bordô, permitindo que a peça transite entre o rigor do escritório e o volume de casacos de lã.

A mudança de proporção atinge a clutch, que abandona o nicho noturno. Agora, modelos volumosos de estrutura rígida são carregados sob o braço. O acabamento em couro fosco nas cores grafite, chocolate e vermelho, com decoração minimalista, adapta o acessório para o uso diário com blazers ou vestidos de corte limpo.

A camurça reaparece em formatos generosos, como as bolsas hobo e totes com drapeados. Tons terrosos — caqui, tabaco e caramelo — alinham-se à textura do tricô e ao peso dos casacos básicos de outono.

No campo cromático, o chocolate assume o papel do preto. Essa tonalidade suaviza a composição e facilita a mistura com o azul do denim ou o bordô. O formato maxi é a escolha para a funcionalidade, acomodando laptops e itens de trabalho.

Para contrastar com conjuntos monocromáticos, surgem as bolsas baguette em cores saturadas, como azul cobalto, verde grama e amarelo. O acessório funciona como ponto único de cor, dispensando a coordenação rígida com os sapatos.

O trançado, antes associado ao lazer, adapta-se ao contexto urbano através de shoppers de couro denso em tons escuros, complementando trench coats e cardigãs volumosos.

Mochilas de couro liso retornam com uma abordagem minimalista: sem logotipos evidentes ou ferragens excessivas, o que permite a entrada do item em ambientes corporativos.

As estampas animal print — onça, zebra e peles exóticas — migram para as clutches de uso diurno. Para evitar a saturação, a recomendação é combiná-las com peças neutras, como jeans de corte reto e blusas lisas.

Modelos compactos com formas orgânicas, como as bolsas-nó, focam na estética em vez da capacidade. São peças de acento que harmonizam com jaquetas de couro ou saias longas, podendo ser acompanhadas por uma ecobag de tecido para transporte de volumes.

Por fim, as bolsas midi em tons neutros — manteiga, aveia e areia — aposta-se na maleabilidade. Formas suaves que se moldam ao corpo durante o uso substituem a geometria rígida, integrando-se a qualquer peça, de vestidos de lã a puffer jackets.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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