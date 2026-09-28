Semana de Moda de Londres revela silhuetas desconstruídas para o outono 2026

As ruas de Londres, às vésperas da Fashion Week, antecipam a estética do outono 2026 através de um desequilíbrio planejado. A silhueta da temporada abandona o rigor do dress code para adotar a desconstrução, onde peças de épocas distintas e funções opostas dividem o mesmo look.

Photo: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain Балетки на каблуке

Estrutura e Silhueta

O retorno do blazer militar marca a volta do ajuste acentuado na cintura e ombros estruturados, com a presença de dragonas e botões ornamentais. A novidade está no uso cotidiano: a peça rígida agora se combina com jeans de cintura baixa e regatas básicas. A paleta concentra-se em tons de vinho, azul-marinho, preto, off-white e cáqui.

Paralelamente, o vestuário esportivo migra definitivamente para o dia a dia. Jaquetas de nylon, calças com listras laterais e agasalhos olímpicos deixam de ser equipamentos de treino para compor looks urbanos. A aposta é o contraste direto, como a junção de um blazer oversized com calças de tactel ou shorts esportivos com jaquetas de couro.

Têxteis e Padronagens

O xadrez britânico, especificamente o tartan e o glen check, assume uma abordagem punk-romântica. A tendência manifesta-se na sobreposição de padrões diferentes em um único visual ou no uso de saias kilt com tricôs volumosos, remetendo a um uniforme escolar subvertido por elementos grunge.

A escolha dos materiais para as peças externas prioriza a densidade e a textura. Couro envelhecido, camurça, tweed pesado, veludo cotelê e peles sintéticas dominam a cena. O foco está na irregularidade da superfície, incentivando combinações táteis, como casacos de trabalho robustos sobre saias de seda.

Acessórios e Calçados

As sapatilhas evoluem para o modelo com salto baixo ou kitten heel, alterando a proporção do corpo ao alongar a silhueta sem abdicar do conforto. O calçado acompanha jeans retos, saias midi e trench coats volumosos.

Nos detalhes, as joias de lapela ganham escala. Broches de flores, camélias, laços e pins esmaltados retornam, mas agora em agrupamentos assimétricos. A tendência é acumular diversas peças em golas, lapelas e cintos, ignorando a simetria.

Para quebrar a sobriedade de alfaiatarias e saias lápis, surgem as camisetas com estampas gráficas, publicidades vintage e frases irônicas, substituindo o minimalismo monocromático por um visual com mais personalidade.