Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Semana de Moda de Londres revela silhuetas desconstruídas para o outono 2026

Mulher

As ruas de Londres, às vésperas da Fashion Week, antecipam a estética do outono 2026 através de um desequilíbrio planejado. A silhueta da temporada abandona o rigor do dress code para adotar a desconstrução, onde peças de épocas distintas e funções opostas dividem o mesmo look.

Балетки на каблуке
Photo: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Балетки на каблуке

Estrutura e Silhueta

O retorno do blazer militar marca a volta do ajuste acentuado na cintura e ombros estruturados, com a presença de dragonas e botões ornamentais. A novidade está no uso cotidiano: a peça rígida agora se combina com jeans de cintura baixa e regatas básicas. A paleta concentra-se em tons de vinho, azul-marinho, preto, off-white e cáqui.

Paralelamente, o vestuário esportivo migra definitivamente para o dia a dia. Jaquetas de nylon, calças com listras laterais e agasalhos olímpicos deixam de ser equipamentos de treino para compor looks urbanos. A aposta é o contraste direto, como a junção de um blazer oversized com calças de tactel ou shorts esportivos com jaquetas de couro.

Têxteis e Padronagens

O xadrez britânico, especificamente o tartan e o glen check, assume uma abordagem punk-romântica. A tendência manifesta-se na sobreposição de padrões diferentes em um único visual ou no uso de saias kilt com tricôs volumosos, remetendo a um uniforme escolar subvertido por elementos grunge.

A escolha dos materiais para as peças externas prioriza a densidade e a textura. Couro envelhecido, camurça, tweed pesado, veludo cotelê e peles sintéticas dominam a cena. O foco está na irregularidade da superfície, incentivando combinações táteis, como casacos de trabalho robustos sobre saias de seda.

Acessórios e Calçados

As sapatilhas evoluem para o modelo com salto baixo ou kitten heel, alterando a proporção do corpo ao alongar a silhueta sem abdicar do conforto. O calçado acompanha jeans retos, saias midi e trench coats volumosos.

Nos detalhes, as joias de lapela ganham escala. Broches de flores, camélias, laços e pins esmaltados retornam, mas agora em agrupamentos assimétricos. A tendência é acumular diversas peças em golas, lapelas e cintos, ignorando a simetria.

Para quebrar a sobriedade de alfaiatarias e saias lápis, surgem as camisetas com estampas gráficas, publicidades vintage e frases irônicas, substituindo o minimalismo monocromático por um visual com mais personalidade.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Mulher
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Cabelo oleoso: como o gel e a tração transformam a falta de volume em visual polido
Mulher
Cabelo oleoso: como o gel e a tração transformam a falta de volume em visual polido
Como fazer compoto de abóbora butternut com cítricos e especiarias
Receitas e Culinária
Como fazer compoto de abóbora butternut com cítricos e especiarias
Mais populares
Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada

Evite manchas duras nos seus vidros de box e metais com truques de limpeza eficazes e evitar danos permanentes.

Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Não apenas petróleo: Cuba planeja expandir capacidade solar para mais de 1,5 GW Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
últimos materiais
Semana de Moda de Londres revela silhuetas desconstruídas para o outono 2026
Passos laterais com mini-band: bomba muscular alivia inchaço, mas não elimina gordura localizada
Rússia restringe dados sobre entregas do setor de combustíveis e energia e operações de refinarias
Não apenas petróleo: Cuba planeja expandir capacidade solar para mais de 1,5 GW
Estrela mais veloz já vista: S301 encurta medição do spin em Sagitário A* para dez anos
Superfosfato simples ou duplo: a escolha conforme o tipo de solo e aplicação
Brasileiros no exterior explodem: marca de 918 mil redefine alcance presidencial
O mocassim sai do rigor corporativo para ancorar volumes e texturas relaxadas
Tesla abre fábrica do Semi em Nevada, mas escala total só chega em 2027
Camarões marinados em vodka: a essência do Bloody Mary em um petisco
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.