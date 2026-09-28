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O mocassim sai do rigor corporativo para ancorar volumes e texturas relaxadas

Mulher

O mocassim deixou de ser o acessório do rigor corporativo para se tornar a peça de contraste do guarda-roupa. Se antes a regra era a pele lisa e preta combinada a cortes secos, a temporada 2026 desloca o eixo para a camurça, tons de vinho e solados robustos. A mudança visual é clara: o sapato não serve mais para completar um terno, mas para quebrar a monotonia de peças amplas e texturas relaxadas.

Обувь, напоминающая коровьи ноги
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Обувь, напоминающая коровьи ноги

O peso do denim e a desconstrução do volume

A relação entre o mocassim e o jeans mudou na proporção. O uso de modelos em camurça marrom com jeans de lavagem azul profunda e corte reto altera a percepção do visual, tirando-o do campo do formal e levando-o para um terreno casual sofisticado. O detalhe está no styling: um suéter de cashmere com a frente levemente presa ao cós evita a rigidez, criando uma silhueta fluida.

Quando a escolha recai sobre o jeans barrel (estilo barril), o mocassim atua como um ponto de ancoragem gráfica. Para evitar que o volume da calça consuma o pé, a distância entre a barra e o sapato é fundamental. Modelos bicolor ou com solados de borracha reforçam essa estética retro, adaptando a peça ao uso urbano e aos dias de chuva.

Tensão de materiais e a nova paleta

A inteligência do look agora reside no choque de texturas. O contraste entre a rigidez de uma jaqueta de couro e a maciez da camurça nos pés cria uma profundidade visual que o couro tradicional não entrega. Uma combinação de jeans off-white, tricô молочный (leitoso) e mocassins em tom chocolate desloca o foco do corte para a matéria-prima.

A cor vinho surge como a nova neutra. Diferente do preto, que delimita o pé de forma abrupta, o bordô transita entre o cinza, o bege e o azul-marinho, tornando a composição menos previsível. Outro ponto de ruptura é a meia: o uso de modelos em cinza, vinho ou xadrez retira o sapato do contexto escolar e o insere em uma estilização deliberada, desde que se evite a literalidade da saia plissada.

Ajustes de estilo

Substituir o conjunto de alfaiataria por combinações de tricô e denim transforma a função do mocassim de "obrigação" para "escolha". O erro comum de esconder o calçado com barras excessivamente longas é resolvido com a barra curta ou a dobra, expondo a estrutura do sapato. Além disso, a troca de meias esportivas invisíveis por modelos com cano médio e cores contrastantes redefine a intenção do look.

FAQ

Mocassins com jeans branco no outono são viáveis?
Sim, desde que haja equilíbrio de peso. O branco pede a companhia de materiais densos, como casacos estruturados ou tricôs de trama grossa.

Qual o modelo ideal para dias chuvosos?
A aposta deve ser em solados de borracha, que oferecem a proteção necessária sem abrir mão da estética do modelo.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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