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Cabelo oleoso: como o gel e a tração transformam a falta de volume em visual polido

Mulher

Cabelo com aspecto oleoso limita a escolha do penteado, pois a falta de volume entrega a necessidade de lavagem. Para mudar isso, o foco sai do comprimento e vai para a raiz: o uso de gel e a tração correta dos fios eliminam a aparência de fios "separados" e criam uma superfície polida.

Девушка наносит дополнительный уход для волос
Photo: Pravda.Ru by Оксана Левченко is licensed under publiс domain
Девушка наносит дополнительный уход для волос

Efeito retrô com foco na risca

O objetivo é a máxima tensão nas laterais do rosto. O gesto decisivo começa na separação lateral do cabelo: aplique o gel diretamente na risca e penteie as mechas frontais para trás, colando-as ao couro cabeludo. Prenda as pontas na nuca com grampos invisíveis. O restante do cabelo pode ficar solto ou em um rabo de cavalo, mas a rigidez da frente é o que define a limpeza do visual.

Coque polido com moldura suave

Aqui a variável é o contraste entre a raiz tensionada e as pontas soltas. Com a risca diagonal, deslize o gel da testa até a nuca, removendo qualquer volume excessivo. Puxe tudo para um coque alto e firme. Para que o visual não fique excessivamente rígido, solte apenas duas mechas finas próximas às orelhas; isso quebra a severidade da tração.

Volume artificial com rabo duplo

Para quem tem fios finos e quer disfarçar a falta de volume, a técnica consiste em dividir a massa capilar em dois rabos de cavalo paralelos no topo da cabeça. Após alisar a base com gel, entrelace os dois rabos criando nós. Essa sobreposição de camadas gera uma estrutura volumosa que esconde a raiz oleosa. Finalize prendendo a base com elásticos.

Torcidos laterais e coque desestruturado

O foco muda para a textura. Distribua o gel do rosto para a nuca e divida a parte frontal em pequenas seções. O gesto aqui é torcer cada mecha individualmente até formar pequenos cordões, fixando-os com presilhas ou grampos na região posterior. O volume restante é agrupado em um coque propositalmente frouxo, equilibrando a precisão dos torcidos com a naturalidade do topo.

Coque orgânico com acessórios

A estratégia é deslocar o olhar da textura do fio para o objeto decorativo. Forme um rabo de cavalo alto e organize as pontas em um coque caótico. O ponto central são as presilhas ornamentais na parte frontal: elas prendem a risca e servem como ponto de atenção visual. Cachear as mechas das têmporas adiciona movimento e retira o foco da raiz.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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