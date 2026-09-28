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Do tweed ao tricô: como o guarda-roupa intelectual britânico trocou o uniforme pela textura

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O estilo britânico abdica do logotipo evidente para focar na densidade da matéria-prima e em cores que mimetizam a natureza: cinza grafite, tabaco, verde musgo e off-white. A base do guarda-roupa da "intelectual britânica" não está no ornamento, mas na textura da lã e na sobriedade da paleta.

Бежевая сумка-конверт
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бежевая сумка-конверт

O blazer de tweed, peça central da composição, deixa de ser um uniforme rígido quando assume cortes amplos e ombros macios. A diferença visual reside na trama — a pequena xadrez ou a espinha de peixe que quebra a severidade da alfaiataria. Ao trocar a camisa formal por uma camiseta simples ou gola alta, a peça deixa de sinalizar apenas o escritório para transitar em contextos casuais.

A malha de gola alta em tons de asfalto molhado ou aveia funciona como a camada de transição. Sua função é unificar o volume do casaco ou do cardigã, servindo de base neutra que permite a sobreposição sem engrossar excessivamente a silhueta.

O cardigã Argyle, com seus tradicionais losangos, sai do estereótipo preppy ao ser deslocado de sua função óbvia. A mudança ocorre no styling: usá-lo como peça única, sobre a pele, ou com calças largas, remove a rigidez acadêmica e insere a peça em uma lógica de conforto contemporâneo.

As calças cinzas com vinco substituem o jeans escuro com a vantagem de manter a estrutura. Modelos amplos, com cintura alta e pregas, alteram a proporção do corpo, permitindo combinações que variam do rigor formal à descontração, especialmente quando contrastam com tons creme ou bordô.

A saia midi de lã, em corte reto ou levemente evasê, define a silhueta. O peso do tecido permite que a peça dialogue com botas cano alto e tricôs volumosos. Quando a estampa xadrez aparece na saia, o restante do visual recua para cores sólidas, evitando o conflito visual.

O sobretudo em espinha de peixe traz complexidade visual sem adicionar ruído. O comprimento midi ou maxi e a modelagem oversized permitem que as camadas internas sejam mantidas sem restringir o movimento, adaptando-se a qualquer calçado flat.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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