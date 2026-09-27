Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam

Mulher

A busca por peles iluminadas e texturas cremosas cede espaço ao retorno dos blushes em pó. A preferência volta para o formato compacto não por nostalgia, mas pela previsibilidade: o pó entrega a fixação que produtos líquidos ou gel, que tendem a escorrer ou craquelar ao longo do dia, não garantem, especialmente em peles mistas e oleosas.

Пудра
Photo: commons.wikimedia.org by Coty, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пудра

O ponto crítico da aplicação está no controle da intensidade. Diferente do creme, onde a pigmentação é imediata e difícil de remover, o pó permite a construção gradual. O gesto de depositar a cor com o pincel e esfumar permite transitar entre um toque quase invisível e um rubor marcado, funcionando também como um selador para a base.

O ajuste entre pele, ferramenta e acabamento

A performance do blush em pó depende da textura da pele. Em superfícies desidratadas ou com descamação, o pó evidencia as irregularidades. Para peles maduras, a variável decisiva é a granulometria: partículas extremamente finas e acabamento acetinado evitam que o produto se acumule nas linhas de expressão.

A escolha do pincel altera a entrega do pigmento. Cerdas rígidas demais criam manchas concentradas; cerdas excessivamente macias não capturam a cor. O uso dos dedos é ineficiente aqui, pois a dispersão do pó exige a mecânica do vozes do pincel para evitar o acúmulo de produto em um único ponto.

Análise de performance por formulação

Alguns produtos alteram a lógica da aplicação conforme a química da pele. O Dior Backstage Rosy Glow reage ao pH cutâneo, ajustando a cor individualmente, o que reduz a chance de erro na escolha do tom. A textura fina evita que a pele pareça carregada.

Já a proposta de degradê, como no Dear Dahlia Blooming Edition, muda a forma de modelar o rosto: a mistura de dois tons no mesmo gesto cria transições cromáticas mais fluidas do que a aplicação de cores isoladas.

A plasticidade da fórmula também interfere no resultado. O Clarins Joli Blush incorpora óleos vegetais para que o pó deslize melhor, permitindo que a mesma ferramenta execute tanto a aplicação de um véu leve quanto um contorno mais denso.

Para quem busca opacidade total, o Gucci Blush de Beauté Luminous Matte foca na alta concentração de pigmento. O efeito é a fixação imediata sobre a base, eliminando a necessidade de retoques.

No caso de formulações minerais, como o Kristall Minerals (tom Rosa Seda), o resultado é a semitransparência. O brilho discreto simula frescor, mas a dispersão do material é alta, gerando nuvens de pó no momento da coleta com o pincel.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Jardinagem
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Como escolher o nome do cão: sons curtos e consoantes fortes aceleram a resposta, dizem especialistas
Animais
Como escolher o nome do cão: sons curtos e consoantes fortes aceleram a resposta, dizem especialistas
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Mulher
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Mais populares
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual

Do craquelado feito à mão com pigmentos cromados à volta do formato quadrado curto, a precisão técnica redefine a nostalgia.

A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Estilo Pammy: volume e movimento com coque alto e mechas desalinhadas
Lavash frito recheado com kani-kama e queijo cremoso
Lavash frito recheado com kani-kama e queijo cremoso
últimos materiais
Força de preensão: como impacta sua vida cotidiana e saúde
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
O 'ouriço de alho' como barreira biorepelente contra roedores
Lábios com mais volume: a técnica de contraste entre luz e sombra
A Estratégia de Motores da Mazda e o Novo Skyactiv-Z
Preço do gás na Europa torna energia a carvão financeiramente mais vantajosa
Álcool acelera o início do sono, mas reduz a fase REM e prejudica a recuperação cerebral
Como escolher o nome do cão: sons curtos e consoantes fortes aceleram a resposta, dizem especialistas
Mexilhões que surpreendem no ar: crosta de queijo sela suculência intacta
Estilo Pammy: volume e movimento com coque alto e mechas desalinhadas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.