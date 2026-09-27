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Lábios com mais volume: a técnica de contraste entre luz e sombra

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O volume visual dos lábios depende da manipulação de proporções, luz e texturas. É possível criar o efeito de lábios mais cheios sem procedimentos estéticos, ajustando a preparação da pele e a aplicação estratégica da maquiagem.

Девушка с контурингом лица
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка с контурингом лица

Preparação da base

Como a pele dos lábios não possui glândulas sebáceas, ela desidrata rápido e descama. Texturas densas ou cores vibrantes evidenciam essas irregularidades, tornando a preparação indispensável.

  • Limpeza: Use água micelar ou esfoliantes delicados para remover células mortas e alisar a superfície.
  • Hidratação: Aplique bálsamo nutritivo ou óleo 15 minutos antes da maquiagem. Remova o excesso com um lenço antes de passar o batom para evitar que o produto deslize.
  • Ajuste de contorno: Uma pequena quantidade de corretor nas bordas neutraliza assimetrias e deixa a cor do batom mais nítida.

Técnica de escultura e volume

O volume é construído através do contraste entre luz e sombra: áreas claras projetam, enquanto tons escuros aprofundam.

  • Contorno: Utilize um lápis um tom mais escuro que o batom. No centro do arco do cupido e no meio do lábio inferior, ultrapasse levemente a linha natural. Suavize a linha nos cantos para manter a naturalidade.
  • Distribuição de cor: Aplique o pigmento do centro para as extremidades. Concentrar a cor no meio e esfumar para as bordas cria a ilusão de projeção e evita que a maquiagem borre rapidamente.
  • Pontos de luz: Aplique gloss transparente ou produtos perolados no centro do lábio inferior e no arco do cupido. O reflexo da luz gera profundidade imediata.

Cores nude quentes, rosa seco e tons de frutas vermelhas favorecem a ampliação visual. Tons muito frios ou escuros tendem a achatar a forma dos lábios.

Texturas e fixação

A escolha do produto altera a percepção final:

  • Batom cremoso: Cobertura uniforme e acabamento natural.
  • Gloss: Maximiza o volume pelo reflexo da luz, mas exige retoques frequentes.
  • Matte de longa duração: Tende a ressecar; aplique sempre sobre um bálsamo hidratante.

Para evitar que o lápis escorra, sele o contorno com um pouco de pó translúcido antes de aplicar a cor principal.

Manutenção e tônus

Hábitos diários ajudam a manter o aspecto viçoso dos lábios:

  • Esfoliação: Use esfoliantes de açúcar 1 ou 2 vezes por semana para estimular a microcirculação e intensificar a cor natural.
  • Massagem: Use as pontas dos dedos ou uma escova de cerdas macias por alguns minutos para aumentar o fluxo sanguíneo. Finalize com um hidratante.
  • Proteção: Beba água e utilize bálsamos com SPF no sol ou componentes densos, como lanolina e manteiga de karité, no frio.

Compressas geladas podem gerar um inchaço temporário por reflexo vascular, mas devem ser usadas com cautela, evitando a técnica em peles com inflamações, feridas ou sensibilidade ao frio (urticária ao frio).

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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