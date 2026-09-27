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Estilo Pammy: volume e movimento com coque alto e mechas desalinhadas

Mulher

O visual polido e os coques rigidamente alinhados perdem espaço para a estética dos anos 90. O destaque agora é o estilo "Pammy", inspirado em Pamela Anderson: um cabelo volumoso, com aspecto despojado e movimento natural.

Актриса Памела Андерсон
Photo: commons.wikimedia.org by Mercy For Animals MFA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Актриса Памела Андерсон

A estrutura do estilo Pammy

O penteado combina um coque alto com mechas soltas que emolduram o rosto. O objetivo é evitar a aparência de cabelo excessivamente domado; o resultado visual depende justamente da textura irregular e do volume, que transmitem a ideia de um arranjo feito sem esforço.

Passo a passo para a reprodução

A técnica adapta-se a diferentes comprimentos e utiliza ferramentas básicas de modelagem:

1. Volume na raiz: O processo começa com o uso de shampoos volumizadores. Na secagem com secador, deve-se levantar a raiz com uma escova redonda. Para cabelos cacheados ou ondulados, o uso do difusor mantém a textura natural.

2. Ondulação: Aplica-se um spray de volume antes de usar o modelador (babyliss) de diâmetro largo. As mechas devem ser enroladas sem tensão excessiva. Após o resfriamento dos fios, passa-se os dedos entre as mechas para desmanchar a perfeição dos cachos e criar o efeito desalinhado.

3. Montagem do coque: O cabelo é reunido em um rabo de cavalo alto no topo da cabeça, deixando algumas mechas soltas ao redor do rosto. O comprimento é torcido em um nó e preso com grampos. O toque final consiste em soltar fios aleatórios para reforçar a aparência casual.

Adaptação para cabelos curtos

Em comprimentos que não permitem a formação do nó, a solução é o uso de extensões ou franjas postiças. As mechas adicionais no topo permitem criar o volume do coque, enquanto a franja postiça cumpre a função de emoldurar o rosto. Após a fixação, essas extensões podem ser modeladas com o babyliss para integrar-se ao restante do penteado.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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