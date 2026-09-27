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A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual

Mulher

A estética das décadas de 90 e início dos anos 2000 retorna ao design de unhas com previsões para 2026. O movimento recupera linhas contrastantes, formas simplificadas e pigmentos escuros, mas altera a execução através de novos materiais e técnicas de precisão.

Маникюр
Photo: https://i.pinimg.com/736x/25/c3/e0/25c3e058248aed8f0d08d6b8d515e47c.jpg
Маникюр

O efeito de cobertura craquelada, que ganhou escala nos anos 2010 via bases foscas que rompiam ao secar, muda de natureza. A técnica deixa de ser um processo químico automático para se tornar pintura manual. O uso de pigmentos cromados substitui o acabamento opaco por um volume metálico, transformando a textura visual da rachadura.

A francesinha retoma a "linha do sorriso" profunda, característica dos anos 90. A mudança ocorre na proporção: sai o micro-french e os tons leitosos translúcidos para dar lugar a uma faixa branca larga e de alto contraste, o que altera a percepção visual do comprimento da unha.

O destaque de um único dedo, comum em períodos anteriores, ressurge com a redução do volume. No lugar de decorações massivas, prevalecem o micro-art, iniciais finas ou flores detalhadas. Surge também a inversão: a maioria das unhas recebe design complexo, enquanto duas permanecem em tons cremes neutros.

A paleta de cores resgata o tom "cereja negra", variando entre o bordô profundo e o quase preto. A saturação permanece intensa, mas a variação agora reside no acabamento, que oscila entre o brilho espelhado e o shimmer discreto.

O formato quadrado de ângulos retos, marca do início dos anos 2000, volta à evidência com ajuste de medida. Enquanto a tendência anterior priorizava comprimentos médios e decorações vibrantes, a versão para 2026 reduz a extensão. O quadrado curto, aliado a tons leitosos ou arte minimalista, torna a silhueta menos agressiva e mais funcional para o uso diário.

Perguntas Frequentes

Qual a diferença entre o formato quadrado atual e o dos anos 2000?
A mudança está no comprimento e no acabamento. A preferência migrou de unhas longas com glitter para comprimentos curtos e coberturas translúcidas, o que reduz a incidência de lascas nas extremidades.

Como evoluiu a técnica do efeito craquelado?
A transição foi do processo químico (quebra espontânea do esmalte) para a execução artística (desenho manual). Isso permite o controle total do padrão das rachaduras e a aplicação de materiais como o cromo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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