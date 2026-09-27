Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Marni PV 2027: a engenharia do corte substitui a forma externa

Mulher

Na segunda temporada à frente da Marni, Merill Rogge deslocou o olhar da forma externa para a engenharia da peça. A coleção Primavera-Verão 2027 baseia-se no conceito de subtração: forros expostos, costuras desconstruídas e recortes que revelam a técnica do corte. A cenografia do desfile em Milão reforçou a premissa, simulando a remoção do excesso.

Девушки
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушки

A silhueta estreitou, assumindo um formato tubular. Vestidos tubinho em couro e cetim pesado abandonam a sobriedade para adotar uma estética deliberadamente bruta. A feminilidade é reinterpretada por detalhes estruturais: decotes redondos no busto presos por cintos largos e contornos de sutiã integrados ao tecido, movendo a lingerie para a camada externa da roupa.

Os discos plásticos, marca registrada da casa, mudam de escala e surgem como lantejoulas miúdas nos calçados. Os acessórios exploram a transparência, com sandálias combinadas a meias translúcidas que deixam a pele visível, convertendo a composição esportiva em um elemento formal.

Utilitarismo e Alfaiataria

A fusão entre o estilo utilitário e a alfaiataria aparece em jaquetas corta-vento curtas, com painéis coloridos e ornamentos que remetem a papéis de parede. A peça perde a função prática de trilha para ganhar sentido visual ao ser combinada com calças capri de couro e brincos volumosos dos anos 80, movendo o Gorpcore da funcionalidade para a estética pura.

O encerramento do desfile ficou com Mariacarla Boscono, que vestiu um vestido de couro preto bordado com miçangas aquamarina, conectando a desconstrução atual aos códigos históricos da Marni.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem
Mulher
Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem
Batatas e carne: a combinação perfeita para um assado irresistível
Receitas e Culinária
Batatas e carne: a combinação perfeita para um assado irresistível
Pastor Alemão ou Europeu Oriental: entenda as diferenças de comportamento e anatomia
Animais
Pastor Alemão ou Europeu Oriental: entenda as diferenças de comportamento e anatomia
Mais populares
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial

Da verticalidade das correntes ao brilho da pérola em jeans e tricôs: a influência do material e do diâmetro na percepção do pescoço e da mandíbula.

Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Renault 8 Gordini Concept: a transição do coupé clássico para a propulsão elétrica
Renault 8 Gordini Concept: a transição do coupé clássico para a propulsão elétrica
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Pontos pretos no silicone do banheiro: quando a limpeza é inútil e a substituição é a única solução
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Batatas e carne: a combinação perfeita para um assado irresistível
Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem
Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem
últimos materiais
Marni PV 2027: a engenharia do corte substitui a forma externa
Golpistas enviam e-mails falsos sobre declaração obrigatória para entrar no Espaço Schengen
Maurício adota modelo 'split stay' para dividir estadia entre interior e praias
Reunião entre Lavrov e Wadephul dura 20 minutos e termina sem acordos práticos
Portugal produz agora coleções para Willy Chavarria e outras marcas de luxo globais
China e Estados Unidos prolongam trégua comercial até janeiro
Peito de frango que vira pedra no forno: bacon resolve o drama da secura
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
Hailey Bieber equilibra silhuetas: couro fosco integra o rigor do vestuário corporativo
Divisão de plantas perenes no outono: técnica para renovar canteiros densos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.