Marni PV 2027: a engenharia do corte substitui a forma externa

Na segunda temporada à frente da Marni, Merill Rogge deslocou o olhar da forma externa para a engenharia da peça. A coleção Primavera-Verão 2027 baseia-se no conceito de subtração: forros expostos, costuras desconstruídas e recortes que revelam a técnica do corte. A cenografia do desfile em Milão reforçou a premissa, simulando a remoção do excesso.

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A silhueta estreitou, assumindo um formato tubular. Vestidos tubinho em couro e cetim pesado abandonam a sobriedade para adotar uma estética deliberadamente bruta. A feminilidade é reinterpretada por detalhes estruturais: decotes redondos no busto presos por cintos largos e contornos de sutiã integrados ao tecido, movendo a lingerie para a camada externa da roupa.

Os discos plásticos, marca registrada da casa, mudam de escala e surgem como lantejoulas miúdas nos calçados. Os acessórios exploram a transparência, com sandálias combinadas a meias translúcidas que deixam a pele visível, convertendo a composição esportiva em um elemento formal.

Utilitarismo e Alfaiataria

A fusão entre o estilo utilitário e a alfaiataria aparece em jaquetas corta-vento curtas, com painéis coloridos e ornamentos que remetem a papéis de parede. A peça perde a função prática de trilha para ganhar sentido visual ao ser combinada com calças capri de couro e brincos volumosos dos anos 80, movendo o Gorpcore da funcionalidade para a estética pura.

O encerramento do desfile ficou com Mariacarla Boscono, que vestiu um vestido de couro preto bordado com miçangas aquamarina, conectando a desconstrução atual aos códigos históricos da Marni.