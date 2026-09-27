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O ombro deslocado da Gucci: o gesto substitui a estrutura

Mulher

O foco do novo desfile da Gucci assinado por Demna não esteve no corte, mas na forma de vestir. Em onze looks masculinos compostos por malhas esportivas em camadas e jaquetas leves — como macintoshes, peças de couro e modelos Harrington -, a parte superior foi deslocada: um ombro permanece coberto enquanto o outro fica totalmente exposto. As jaquetas deslizam pelo torso, mantendo as mãos dos modelos nos bolsos.

Мужчина в джинсовой куртке
Photo: www.magnific.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в джинсовой куртке

Esse ajuste altera a silhueta tradicional. Enquanto o uso convencional de uma jaqueta é estático, o ombro caído sugere movimento e pressa, como se a peça tivesse sido vestida às pressas ou estivesse prestes a cair, imprimindo um desleixo deliberado ao visual.

Experimentações com a linha dos ombros são recorrentes no repertório de Demna. Em sua estreia na Balenciaga, golas de anoraks e puffer jackets afastavam-se do corpo. Agora, o foco migrou da construção estrutural da roupa para o gesto da ação.

A técnica remete ao hábito do início dos anos 2010, quando casacos eram jogados sobre os ombros sem que os braços passassem pelas mangas. Em ambos os casos, a aparência de caos e casualidade esconde um cálculo preciso: a construção de uma ilusão de leveza por meio de um detalhe rigorosamente controlado.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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