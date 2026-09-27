Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem

O branco neutro foi definido pelo Pantone como a cor central de 2026. A tonalidade migrou do design de interiores e da moda para a maquiagem, onde aparece em traços gráficos, sombras e máscaras de cílios para ocasiões específicas.
O pigmento branco expõe a textura real da pele, evidenciando descamações e irregularidades. A aplicação exige precisão técnica: sombras e máscaras brancas tendem a formar grumos ou acumular em dobras se a pálpebra não estiver devidamente preparada.
Diferente do preto, que confere profundidade, o branco altera a percepção do olhar. Em peles claras, a cor pode suavizar demais os contrastes do rosto, quase apagando as linhas dos olhos. Já em peles retintas, o resultado é marcadamente gráfico.
Para equilibrar o visual, a aplicação segue a lógica do contraste:
A escolha do produto define a precisão do traço:
A composição de cílios brancos combinados a delineados pretos gráficos cria um efeito futurista, equilibrando a luminosidade do branco com a definição do preto.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Da verticalidade das correntes ao brilho da pérola em jeans e tricôs: a influência do material e do diâmetro na percepção do pescoço e da mandíbula.