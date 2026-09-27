Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem

O branco neutro foi definido pelo Pantone como a cor central de 2026. A tonalidade migrou do design de interiores e da moda para a maquiagem, onde aparece em traços gráficos, sombras e máscaras de cílios para ocasiões específicas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Серая тушь на ресницах

O pigmento branco expõe a textura real da pele, evidenciando descamações e irregularidades. A aplicação exige precisão técnica: sombras e máscaras brancas tendem a formar grumos ou acumular em dobras se a pálpebra não estiver devidamente preparada.

Diferente do preto, que confere profundidade, o branco altera a percepção do olhar. Em peles claras, a cor pode suavizar demais os contrastes do rosto, quase apagando as linhas dos olhos. Já em peles retintas, o resultado é marcadamente gráfico.

Para equilibrar o visual, a aplicação segue a lógica do contraste:

Cílios brancos funcionam melhor com sombras escuras, transformando a cor em um ponto de luz e não em uma mancha isolada.

A unidade do look é alcançada ao replicar o tom em outros pontos, como o canto interno dos olhos ou abaixo das sobrancelhas com sombras matte.

O uso de blush e a uniformização do tom da pele são necessários para evitar que o rosto assuma um aspecto pálido.

A escolha do produto define a precisão do traço:

Máscara de cílios branca: entrega cobertura uniforme.

entrega cobertura uniforme. Pigmento cremoso: permite camadas densas via pincel sintético plano.

permite camadas densas via pincel sintético plano. Lápis kaial branco: aplicado na linha d'água para ampliar a abertura dos olhos.

A composição de cílios brancos combinados a delineados pretos gráficos cria um efeito futurista, equilibrando a luminosidade do branco com a definição do preto.