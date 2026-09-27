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Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem

Mulher

O branco neutro foi definido pelo Pantone como a cor central de 2026. A tonalidade migrou do design de interiores e da moda para a maquiagem, onde aparece em traços gráficos, sombras e máscaras de cílios para ocasiões específicas.

Серая тушь на ресницах
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Серая тушь на ресницах

O pigmento branco expõe a textura real da pele, evidenciando descamações e irregularidades. A aplicação exige precisão técnica: sombras e máscaras brancas tendem a formar grumos ou acumular em dobras se a pálpebra não estiver devidamente preparada.

Diferente do preto, que confere profundidade, o branco altera a percepção do olhar. Em peles claras, a cor pode suavizar demais os contrastes do rosto, quase apagando as linhas dos olhos. Já em peles retintas, o resultado é marcadamente gráfico.

Para equilibrar o visual, a aplicação segue a lógica do contraste:

  • Cílios brancos funcionam melhor com sombras escuras, transformando a cor em um ponto de luz e não em uma mancha isolada.
  • A unidade do look é alcançada ao replicar o tom em outros pontos, como o canto interno dos olhos ou abaixo das sobrancelhas com sombras matte.
  • O uso de blush e a uniformização do tom da pele são necessários para evitar que o rosto assuma um aspecto pálido.

A escolha do produto define a precisão do traço:

  • Máscara de cílios branca: entrega cobertura uniforme.
  • Pigmento cremoso: permite camadas densas via pincel sintético plano.
  • Lápis kaial branco: aplicado na linha d'água para ampliar a abertura dos olhos.

A composição de cílios brancos combinados a delineados pretos gráficos cria um efeito futurista, equilibrando a luminosidade do branco com a definição do preto.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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