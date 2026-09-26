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Laminação caseira para brilho imediato: use a temperatura certa para selar a cutícula

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A laminação caseira cria uma película fina sobre a fibra capilar para alinhar os fios e refletir a luz, resultando em brilho imediato. Diferente dos processos químicos de salão, a versão doméstica não altera a estrutura interna do cabelo; o efeito é superficial e dura até a primeira lavagem.

Девушка с гладкой кожей
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Девушка с гладкой кожей

Preparação e temperatura

O resultado depende da abertura das cutículas e da temperatura da mistura. Comece lavando os cabelos com shampoo sem sulfato para remover a oleosidade e resíduos de produtos.

Com os fios úmidos, envolva a cabeça em uma toalha morna por 5 a 7 minutos. O calor levanta as escamas do fio, facilitando a aderência do produto. Ignore este passo se houver irritações no couro cabeludo.

Caso a receita exija aquecimento, use banho-maria ou micro-ondas (1 a 1,5 minuto). Não deixe a mistura ferver, pois a fervura destrói a estrutura do gelatina e altera as proteínas e óleos. Aplique o produto apenas quando a temperatura estiver entre 37 e 40 graus.

Aplicação e fixação

Divida o cabelo em seções. Aplique o produto mecha a mecha, mantendo uma distância de 2 a 3 cm da raiz para evitar a perda de volume e a oleosidade excessiva. Use um pente de dentes largos para distribuir a mistura uniformemente.

Cubra os fios com uma touca plástica ou filme PVC. Para potencializar a fixação, envolva a touca com uma toalha ou use um gorro térmico. Deixe agir de 30 a 60 minutos e enxágue apenas com água morna, sem usar shampoo.

Limites e contraindicações

Este procedimento é cosmético, não terapêutico. O intervalo mínimo entre as sessões deve ser de 2 a 3 semanas; a aplicação excessiva de películas pode bloquear a hidratação natural, tornando o fio seco e quebradiço.

Evite a laminação se:

  • Tiver realizado coloração, descoloração ou permanente nas últimas 2 a 4 semanas.
  • Possuir fios muito finos, que podem ficar pesados com a película.
  • O cabelo estiver extremamente poroso ou danificado, exigindo reconstrução profunda antes da selagem.

Faça um teste de alergia no pulso ou atrás da orelha. Aguarde 24 horas; se não houver vermelhidão ou coceira, o produto está liberado.

Receita de laminação com gelatina

A gelatina preenche as lacunas da cutícula, conferindo aspecto liso e polido.

Ingredientes:
— Gelatina (em pó ou folha).
— Água (proporção 1:3 — ex: 1 colher de sopa de gelatina para 3 de água).
— Máscara ou condicionador capilar (1 colher de sopa).

Execução: Hidrate a gelatina na água morna por 10 a 15 minutos. Aqueça em banho-maria até dissolver todos os grumos, sem deixar ferver. Após esfriar levemente, misture o condicionador até obter uma textura homogênea. Aplique nos fios úmidos, deixe agir por 30 a 40 minutos sob plástico e enxágue com água morna.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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