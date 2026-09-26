Estética Old Money corporativa: a precisão do corte sobre a ostentação da marca

A estética old money no ambiente corporativo desloca o foco das marcas para a precisão do corte e a qualidade da matéria-prima. O objetivo é manter a compostura visual durante a jornada de trabalho sem que o visual se torne uma caricatura de luxo.

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A elegância atual reside na ausência de tensão no silhueta. Peças de fast-fashion ou brechós alcançam esse patamar quando a modelagem respeita a anatomia do corpo. O padrão vigente prioriza linhas fluidas: blazers com ombros relaxados e comprimento até o meio da coxa, e calças ou saias que não tensionem o tecido durante o movimento.

A paleta de cores expande o preto tradicional. Tons de grafite, chocolate, azul-marinho e off-white trazem profundidade e suavidade visual à composição.

Contraste de texturas e volume

Para evitar que o guarda-roupa básico pareça plano, a construção do look deve focar na mistura de materiais. A substituição do tricô sintético por algodão denso ou cashmere altera a percepção de valor da peça. Da mesma forma, a troca de ornamentos excessivos por seda ou viscose limpa a imagem.

A aposta em monocromia — como combinar topo creme, calças no mesmo tom e um blazer caramelo — cria uma unidade visual que alonga a silhueta sem sobrecarregar o olhar.

O erro comum na adoção desse estilo é o acúmulo de clichês: usar tweed, pérolas, polo e lenços simultaneamente. Para evitar o efeito de fantasia, a regra é integrar apenas um elemento característico a uma base contemporânea. Um blazer de tweed, por exemplo, funciona melhor com uma camiseta branca e calças largas do que com a tradicional saia combinando.

A estrutura substitui o logotipo. Bolsas com geometria definida, sem ferragens ostensivas, e joias discretas sinalizam o luxo através de linhas limpas.

Combinações para a rotina corporativa

Algumas configurações práticas para diferentes níveis de formalidade:

Terno off-white e loafers chocolate: o contraste entre a paleta clara e o calçado escuro equilibra frescor e rigor.

o contraste entre a paleta clara e o calçado escuro equilibra frescor e rigor. Calça reta, camisa listrada e cashmere: o suéter jogado sobre os ombros mantém a herança clássica do estilo.

o suéter jogado sobre os ombros mantém a herança clássica do estilo. Saia midi de lã, tricô e botas: opção para códigos de vestimenta mais conservadores.

opção para códigos de vestimenta mais conservadores. Jeans escuro (sem lavagem), camisa e blazer: alternativa para o smart casual, onde a profundidade do denim define a sobriedade.

Os acessórios atuam como reguladores de tom. A base permanece neutra, enquanto a intenção é definida por loafers, scarpins, relógios e bolsas estruturadas. O lenço de seda, quando utilizado, deve ser o único ponto decorativo para preservar a concisão do conjunto.