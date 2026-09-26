Claudia Winkleman e o 'pumpkin sugar': a escolha ousada para o outono

A tendência de outono geralmente migra para tons terrosos e escuros, mas a temporada atual mostra um movimento contrário: cores saturadas para contrastar com guarda-roupas neutros.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Маникюр с красным матовым покрытием

A atriz e apresentadora britânica Claudia Winkleman exemplificou essa abordagem ao adotar o tom "pumpkin sugar" (açúcar de abóbora) em vídeos do show The Traitors Live Experience. Diferente do laranja outonal clássico, essa cor carrega um subtom rosado que transforma as mãos no ponto focal do visual, especialmente quando combinadas com roupas monocromáticas.

Técnica para durabilidade do esmalte

A mudança de estação altera a exposição das unhas. No outono e inverno, a ausência de fatores como cloro de piscinas e incidência direta de raios UV facilita a manutenção do brilho e da cor.

Para quem faz a esmaltação em casa, a durabilidade do resultado depende de dois gestos técnicos:

Aplicação de duas camadas de base para nivelar a superfície da unha e criar uma barreira mais densa.

Finalização com top coat brilhante para selar a cor e evitar lascas.

O uso de cores vibrantes no frio funciona como um contraponto visual aos tons cinzas da estação, embora o acabamento dependa diretamente da hidratação da pele e da qualidade do material aplicado.