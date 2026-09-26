O risco da tração: como a escolha da escova previne a quebra capilar

A escolha da escova define a integridade da fibra capilar. O uso de ferramentas inadequadas estica a mecha, causa quebra e agride o couro cabeludo. O resultado depende da função de cada modelo e da técnica de aplicação.

Photo: https://unsplash.com by Mariia Horobets is licensed under Free Расчесывание волос деревянной щеткой

Pentes: textura e precisão

Dentes largos: indicado para desembaraçar cabelos úmidos. O espaçamento evita nós e distribui condicionadores de forma uniforme. É a ferramenta ideal para fios cacheados, densos ou longos.

Dentes cerrados: serve para divisões precisas, alinhamento de fios rebeldes e acabamento de cortes curtos. Não deve ser usado em cabelos embaraçados, pois a tração excessiva rompe a estrutura do fio.

Pente rabo de andorinha: a haste fina permite a separação exata de mechas para coloração ou uso de ferramentas térmicas.

Afro pick: dentes longos e espaçados. Atua na raiz de cabelos densos e crespos para criar volume, sem alisar a curvatura natural.

Escovas: do desembaraço à finalização

Para desembaraçar: possui cerdas flexíveis de diferentes comprimentos e rigidezes. Elas cedem ao encontrar um nó, desfazendo-o sem tracionar a mecha. Cerdas macias atendem fios finos; cerdas firmes, fios grossos.

Plana (Raquete): a base larga agiliza a secagem e o alinhamento de comprimentos longos, resultando em um efeito liso e polido.

Redonda (Brushing): ferramenta de modelagem com secador. Cria curvas, vira as pontas e gera volume na raiz. O diâmetro menor é para cabelos curtos e o maior para longos.

Ventilada: a estrutura com aberturas permite a passagem do ar quente do secador, reduzindo o tempo de secagem.

Para extensões: cerdas em formato de laço que deslizam entre os fios sem prender ou tracionar as cápsulas e fitas de fixação.

Materiais e efeito técnico

Cerdas naturais: transportam a oleosidade natural da raiz para as pontas, conferindo brilho. Ideal para o polimento final de cabelos secos.

Nylon ou mistas: o nylon oferece maior aderência, essencial para controlar mechas densas. Modelos mistos combinam o controle da tração com o efeito alisador das cerdas naturais.

Acabamento e contorno

Para alinhar os fios curtos na testa e têmporas (baby hairs), utilizam-se escovas miniaturizadas de cerdas curtas, facilitando a aplicação de gel. A tração constante e forte nessa região pode causar afinamento dos fios e alopecia por tração, resultando em perda capilar por impacto mecânico.