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A busca pela birthday bag: quando o acessório vintage vira marcador biográfico

Mulher

No mercado de moda vintage, surgiu um novo critério de busca que vai além da raridade ou de quem usou a peça. A Geração Z transformou a caça à birthday bag - a bolsa do ano de nascimento — em um exercício de arquivologia pessoal. A ideia é encontrar um modelo lançado exatamente no ano em que a pessoa nasceu, transformando o acessório em um marcador biográfico.

Вязаные сумки
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вязаные сумки

Cada peça carrega a atmosfera de sua época. Os anos 90 trouxeram o rigor das formas; os 2000 foram marcados pela logomania e texturas macias; já a década de 2010 consolidou silhuetas arquitetônicas que ainda ditam o ritmo dos looks atuais.

Década de 90: do minimalismo ao status

Entre 1990 e 1994, a tendência era a discrição. A Prada Nylon (1990) surgiu como contraponto ao luxo ostensivo, priorizando o pragmatismo. A Bottega Veneta (1991) apostou na técnica Intrecciato, onde o valor está na trama do couro, não no logotipo. Já a Coach Dinky (1992) acompanhou a ascensão do grunge, enquanto a Gucci Bamboo (1993) e a Kate Spade Sam (1994) definiram a elegância linear do período.

Na segunda metade da década, o foco mudou para ícones de cultura pop. A Lady Dior (1995) tornou-se símbolo de status após ser adotada pela Princesa Diana. A Chanel Vanity (1996) trouxe a estética de maleta de cosméticos, e a Fendi Baguette (1997) virou fenômeno global por influência de Sex and the City. O período encerra com a Gucci Jackie (1998), sob a era Tom Ford, e a Dior Saddle (1999), a peça assimétrica assinada por John Galliano.

Anos 2000: cores e ousadia

A virada do milênio trouxe a Balenciaga Le City (2000), com couro gasto e tachas, favorita de modelos e editores de moda. Em 2001, a Chloé Paddington, com seu cadeado robusto, definiu o estilo boho-chic. Entre 2002 e 2003, a colaboração entre Marc Jacobs e Takashi Murakami para a Louis Vuitton Monogram Multicolore coloriu a marca em 33 tons, marcando a era em que os logos deixaram de ser discretos para se tornarem lúdicos.

Para quem nasceu entre 2004 e 2010, as referências mudam para modelos como a YSL Muse (2006), a Celine Luggage (2008) ou a Mulberry Alexa (2010).

Mais do que um investimento financeiro, a busca pela birthday bag é uma tentativa de materializar a própria história através de um objeto. O valor da peça vintage não reside apenas na data de fabricação, mas em como esse fragmento do passado se encaixa na identidade atual de quem a carrega.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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