Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual

O jeans wide leg consolidou-se como base versátil para contextos urbanos, corporativos e noturnos. A eficácia da peça reside na precisão das proporções: como a amplitude da perna altera o eixo visual do corpo, a escolha do topo e do calçado define se a silhueta será alongada ou achatada. Para as temporadas 2026-2027, a lógica de composição foca no equilíbrio de volumes.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Модель на городской улице

A arquitetura do equilíbrio

O objetivo central é compensar a folga do corte. Um topo excessivamente amplo, sem a marcação da cintura, apaga a forma do corpo, enquanto a bainha em altura errada compromete a verticalidade da figura.

Para estruturar o visual, nove combinações de topo se destacam:

Camisa branca: total ou parcialmente colocada para dentro, com cinto fino para fixar a silhueta.

total ou parcialmente colocada para dentro, com cinto fino para fixar a silhueta. Tricô ajustado: bodies, golas altas e crop tops criam o contraste necessário. Tons escuros em gola alta reforçam a linha vertical.

bodies, golas altas e crop tops criam o contraste necessário. Tons escuros em gola alta reforçam a linha vertical. Blazers e jaquetas estruturadas: modelos com ombros definidos equilibram o volume inferior. Cortes curtos harmonizam com cinturas altas.

modelos com ombros definidos equilibram o volume inferior. Cortes curtos harmonizam com cinturas altas. Suéteres e cardigãs: peças volumosas devem ser presas na frente. Cardigãs longos sobre tops ajustados criam linhas longitudinais.

peças volumosas devem ser presas na frente. Cardigãs longos sobre tops ajustados criam linhas longitudinais. Jaquetas de couro: a textura da pele sobre camisetas ou longsleeves gera um jogo de materiais compatível com denim clássico ou vintage.

a textura da pele sobre camisetas ou longsleeves gera um jogo de materiais compatível com denim clássico ou vintage. Casacos e trench coats: cortes retos e comprimento médio conferem grafismo ao look, desde que a camada interna seja compacta.

cortes retos e comprimento médio conferem grafismo ao look, desde que a camada interna seja compacta. Total denim: a combinação com camisas ou blazers de lavagem similar permanece atual, desde que haja variação na gramatura dos tecidos para evitar a monotonia visual.

a combinação com camisas ou blazers de lavagem similar permanece atual, desde que haja variação na gramatura dos tecidos para evitar a monotonia visual. Blusas de seda: a fluidez do tecido contrasta com a rigidez do jeans, elevando a peça para contextos noturnos.

a fluidez do tecido contrasta com a rigidez do jeans, elevando a peça para contextos noturnos. Coletes: peças em lã sobre camisas adicionam camadas sem acrescentar volume excessivo aos ombros.

Calçados e acessórios

O sapato dita a leitura da proporção. Bainhas que tangenciam o chão exigem saltos ou plataformas. Já os modelos cropped, que expõem o tornozelo, permitem o uso de sapatilhas ou loafers.

Loafers e Western boots: o solado robusto do loafer e o salto da bota country compensam a amplitude da perna.

o solado robusto do loafer e o salto da bota country compensam a amplitude da perna. Ankle boots: saltos blocados alongam a silhueta, especialmente quando a cor do calçado mimetiza a do jeans.

saltos blocados alongam a silhueta, especialmente quando a cor do calçado mimetiza a do jeans. Complementos: cintos de fivela minimalista são essenciais em modelos com passadores. Bolsas de estrutura rígida e tamanho médio equilibram a fluidez das pernas, evitando a aparência desleixada de modelos moles.

A especificidade do denim branco

O tom claro desloca a atenção para a metade inferior do corpo. Para manter a precisão visual, o topo deve terminar na linha da cintura ou estar totalmente inserido na calça. Composições monocromáticas — mesclando branco, creme e off-white — resultam em uma estética polida e sóbria.

Diretrizes de composição

A montagem do look deve seguir a seguinte ordem de prioridades: