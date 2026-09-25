Manhãs corridas não precisam sacrificar o visual: rabo de cavalo gera ondas naturais em minutos

O tempo limitado nas manhãs costuma forçar a escolha entre o café e a aparência. Para evitar a demora de enrolar mecha por mecha com o babyliss, existe uma técnica de ondulação via rabo de cavalo que reduz o processo para dez minutos, entregando volume sem o esforço de um salão.

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Técnica do rabo de cavalo alto

Enrolar cada seção do cabelo exige divisão por zonas, tempo de resfriamento e precisão na nuca. O método do rabo de cavalo simplifica a mecânica: concentra a massa capilar em um único ponto para agilizar a aplicação do calor, resultando em ondas naturais para o dia a dia.

Passo a passo:

1. Base: Prenda o cabelo em um rabo de cavalo o mais alto possível, no topo da cabeça. Quanto mais alta a fixação, maior a elevação das ondas.

2. Proteção: Aplique um protetor térmico em toda a extensão para blindar a fibra capilar contra a temperatura do aparelho.

3. Estrutura: Use um spray de fixação ou mousse no comprimento para garantir que a curva do cacho se mantenha.

4. Modelagem: Cabelos finos podem ser enrolados por inteiro. Cabelos densos devem ser divididos em duas ou três partes para que o calor atinja o centro de cada mecha. Enrole as mechas sempre em direção ao rosto para criar volume.

5. Resfriamento: Aguarde alguns minutos com o elástico ainda preso. Solte o cabelo e desfaça as ondas com os dedos; evitar a escova neste momento impede que o visual fique excessivamente volumoso ou com frizz.

Manutenção do efeito

Para prolongar a durabilidade e refinar o acabamento, foque nestes pontos:

Raiz: Use shampoo a seco ou texturizador na base do couro cabeludo para sustentar a sustentação, especialmente em fios finos.

Moldura: Modele as mechas frontais que contornam o rosto com o modelador para um acabamento polido.

Finalização: Aplique laquê de fixação flexível, que mantém a forma sem tirar a maleabilidade e o movimento natural do cabelo.