Por que rugas lisas não garantem um rosto jovem: a anatomia do volume

O envelhecimento facial nem sempre se manifesta por rugas profundas. Muitas vezes, a sensação de um rosto "cansado" ou com aparência mais velha surge de alterações sutis no relevo dos tecidos, que modificam a forma como a luz e a sombra incidem sobre a face. São marcadores anatômicos que o cérebro interpreta inconscientemente como sinais de idade.

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Além das rugas: os marcadores invisíveis

Na medicina estética, existem indicadores anatômicos que revelam a idade antes mesmo de a pele apresentar danos superficiais. Algumas zonas costumam ser negligenciadas nos cuidados domiciliares, mas são determinantes para a percepção da idade:

Perda de volume na região frontal (testa);

Flacidez nos lóbulos auriculares e na região do trago;

Aplainamento do filtro labial (as depressões verticais acima do lábio superior);

Ptose (queda) das sobrancelhas e dos cantos externos dos olhos;

Perda de tonicidade na pele do pescoço e das mãos;

Perda de definição da linha mandibular.

Detalhes anatômicos e a percepção de idade

Lóbulos e trago: Com o tempo, os lóbulos das orelhas perdem elasticidade. O uso prolongado de brincos pesados acelera esse processo, estirando os tecidos. A deformação do lóbulo e a presença de linhas finas ao redor do trago comprometem a harmonia facial. Para corrigir essa perda de densidade, utilizam-se preenchedores de ácido hialurônico.

Volume da testa: O uso frequente de toxina botulínica para suavizar rugas horizontais pode, a longo prazo, reduzir a camada de gordura subcutânea. O resultado é uma testa lisa, porém excessivamente plana, o que altera o desenho de luz e sombra do rosto. A reposição de volume com preenchedores é a solução, embora exija precisão técnica para evitar edemas.

Filtro labial: As duas colunas que ligam a base do nariz ao lábio superior perdem a definição com a idade. Esse aplanamento reduz o relevo da região perioral. A reconstrução da arquitetura dessa zona é feita via preenchimentos ou aplicação de fios de sustentação.

A inversão do triângulo da juventude

O envelhecimento facial é marcado pela redistribuição dos compartimentos gordurosos, que se deslocam para a parte inferior do rosto. Na juventude, a estrutura facial assemelha-se a um triângulo com a base no topo e o vértice no queixo. Com o tempo, esse triângulo se inverte: as bochechas cedem, surgem os "jowls" (buldogues) e a linha da mandíbula perde a nitidez. Simultaneamente, ocorre a flacidez das bandas do platisma, o músculo superficial do pescoço.

Para reverter ou atenuar esses deslocamentos, a abordagem clínica divide-se em três pilares:

Injetáveis: Uso de ácido hialurônico e bioestimuladores ou plasma rico em plaquetas para regeneração tecidual.

Uso de ácido hialurônico e bioestimuladores ou plasma rico em plaquetas para regeneração tecidual. Tecnologias: Procedimentos de radiofrequência (como o Thermage) para contração do colágeno e aumento do tônus.

Procedimentos de radiofrequência (como o Thermage) para contração do colágeno e aumento do tônus. Harmonização estrutural: Reposição de volumes estratégicos com preenchedores para restaurar a arquitetura facial original.