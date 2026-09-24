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Cloud Cut: O detalhe das camadas internas que elimina o efeito 'triangular' e o cabelo achatado

Mulher

O mercado de beleza substitui as estruturas rígidas e estáticas por cortes que priorizam o movimento. A tendência agora é o cloud cut, uma técnica que gera volume natural e reduz a dependência de finalizadores diários.

Фен и круглая расческа в процессе укладки
Photo: https://unsplash.com by Adam Winger is licensed under Free
Фен и круглая расческа в процессе укладки

A mecânica do Cloud Cut

O efeito aéreo do corte vem de uma construção em camadas suaves. Diferente dos degradês marcados dos anos 2000, o cloud cut utiliza camadas internas invisíveis. Essas mechas curtas, escondidas sob a massa principal, funcionam como suportes que elevam o cabelo, conferindo leveza e oscilação ao visual.

A técnica resolve a aparência de fios achatados, aumentando a densidade visual. O resultado reflete-se inclusive em penteados simples: rabos de cavalo e coques ganham corpo e amplitude.

Aplicação por tipo de fio

A estrutura do corte adapta-se a diferentes texturas:

  • Fios finos e macios: cria volume na raiz e encorpa a aparência geral.
  • Fios lisos: quebra a monotonia do corte reto e elimina o peso excessivo.
  • Fios ondulados: organiza a curvatura e evita que o volume se concentre apenas na base, eliminando o formato triangular.
  • Fios grossos: a graduação remove o excesso de massa sem comprometer a densidade do cabelo.

Manutenção e finalização

O cloud cut exige pouca intervenção. A textura natural é o foco, aceitando a imperfeição proposital ou ondas leves. Para finalizar, a secagem natural com a massagem nos dedos para levantar a raiz ou o uso do difusor em temperatura baixa são as opções mais indicadas.

Cabelos ressecados ou danificados exigem atenção, pois a sobreposição de camadas pode evidenciar pontas espigadas. Nesses casos, a aplicação de cremes leave-in ou óleos leves nas extremidades é necessária para manter a integridade do visual.

A execução técnica

A diferença entre o cloud cut e um corte em camadas comum está na delicadeza da transição. Cortes bruscos transformam a técnica em um degradê clássico. Para garantir o efeito "nuvem", é fundamental levar referências visuais ao profissional e alinhar a prospecção de camadas internas suaves e invisíveis.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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