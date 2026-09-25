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Tendência de autocuidado em casa substitui visitas a salões

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O "manicure terapêutico" surge como resposta à rotina exaustiva de salões e agendas lotadas. A proposta é simples: trocar o gel e a acrílico pelo esmalte convencional e pelo autocuidado em casa.

уход за лицом
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
уход за лицом

O fator psicológico e a praticidade

A tendência move-se por dois eixos. O primeiro é a economia de tempo e dinheiro, eliminando o deslocamento e as horas gastas em correções de gel. O segundo é o efeito mental. O ato de pintar as próprias unhas funciona como um ritual de descompressão, transformando a manutenção estética em um momento de pausa contra o excesso de estímulos digitais.

Preparação da base

O acabamento limpo depende da preparação da lâmina. O processo segue a ordem técnica:

  • Formato: Use limas de vidro ou papel com granulação fina para evitar que a unha lasque.
  • Cutículas: Aplique um removedor para amolecer a pele e empurre com um espátulo de laranja. Use o alicate apenas para remover peles soltas.
  • Limpeza: Passe um removedor sem acetona ou primer para retirar a oleosidade natural. Isso garante que o esmalte adira melhor à superfície.

Técnica de aplicação

Para evitar borrões e prolongar a duração do esmalte comum, a aplicação deve ser precisa:

  • Base: Essencial para nivelar a unha e evitar que o pigmento do esmalte manche a queratina.
  • Camadas: Aplique duas ou três camadas finas. Camadas delgadas secam mais rápido e resistem mais do que uma única camada grossa.
  • Finalização: O top coat (extra brilho) sela a cor, acelera a secagem e evita descamações precoces.

Para quem busca durabilidade sem abrir mão da facilidade, existem esmaltes de alta performance. Eles entregam a densidade visual do gel, mas permitem a remoção imediata com removedor comum, sem a necessidade de lixar ou desgastar a unha.

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