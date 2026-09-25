Tendência de autocuidado em casa substitui visitas a salões

O "manicure terapêutico" surge como resposta à rotina exaustiva de salões e agendas lotadas. A proposta é simples: trocar o gel e a acrílico pelo esmalte convencional e pelo autocuidado em casa.
A tendência move-se por dois eixos. O primeiro é a economia de tempo e dinheiro, eliminando o deslocamento e as horas gastas em correções de gel. O segundo é o efeito mental. O ato de pintar as próprias unhas funciona como um ritual de descompressão, transformando a manutenção estética em um momento de pausa contra o excesso de estímulos digitais.
O acabamento limpo depende da preparação da lâmina. O processo segue a ordem técnica:
Para evitar borrões e prolongar a duração do esmalte comum, a aplicação deve ser precisa:
Para quem busca durabilidade sem abrir mão da facilidade, existem esmaltes de alta performance. Eles entregam a densidade visual do gel, mas permitem a remoção imediata com removedor comum, sem a necessidade de lixar ou desgastar a unha.
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O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.