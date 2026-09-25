Puxar bolinhas da lã destrói o tecido: o que realmente acontece com as fibras

Bolinhas em blusas de lã ou casacos não indicam necessariamente baixa qualidade do tecido; são a reação natural de fibras orgânicas ao atrito. O erro comum, porém, é tentar removê-las com os dedos. Ao puxar uma bolinha, você extrai novas fibras da estrutura do fio, acelerando o desgaste da peça e facilitando a criação de novos aglomerados.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Чистка одежды от катышков

Manutenção com escovas de cerdas naturais

Para preservar a aparência da lã, prefira escovas de cerdas naturais (como javali ou cavalo). Diferente dos rolos adesivos, que deixam resíduos de cola no tecido, a escova remove a poeira e alinha as fibras em uma única direção.

Para a limpeza correta:

Superfície: Estenda a peça sobre uma base rígida e plana, como uma mesa ou tábua de passar, para distribuir a pressão uniformemente.

Estenda a peça sobre uma base rígida e plana, como uma mesa ou tábua de passar, para distribuir a pressão uniformemente. Sentido: Movimentos firmes e constantes, seguindo estritamente a direção do fio (geralmente de cima para baixo).

Movimentos firmes e constantes, seguindo estritamente a direção do fio (geralmente de cima para baixo). Rigidez: Use cerdas rígidas para casacos estruturados e cerdas macias para cashmere ou tricôs finos.

Use cerdas rígidas para casacos estruturados e cerdas macias para cashmere ou tricôs finos. Tempo: O ideal é escovar após a peça ter sido arejada; a umidade natural do ar amacia levemente as fibras.

Remoção de bolinhas: a escolha da ferramenta

Quando as bolinhas já estão formadas, a escova não é suficiente. A ferramenta correta depende da densidade da trama:

Removedores manuais (pentes de malha): Indicados para malhas finas, ajustadas ao corpo e tecidos de lã lisos. A malha de aço desliza pela superfície, cortando apenas as saliências.

Aparelhos elétricos: Ideais para blusas volumosas, tricôs de trama grossa e grandes áreas. As lâminas giratórias cortam o excesso através de uma grade protetora.

Cuidado técnico: Nunca pressione o aparelho contra o tecido. Ele deve deslizar com o próprio peso. Pressionar a máquina pode sugar um ponto da trama para dentro da grade, resultando em furos irreversíveis.

Guia rápido de ferramentas

Escova de lã: Casacos e blazers. Uso diário para substituir rolos adesivos.

Pente/Grelha: Lã merino fina e tricôs densos. Exige superfície plana.

Máquina elétrica: Tricôs grossos e tranças. Atenção redobrada nas costuras.

Pedra-pomes: Lãs brutas e tecidos grossos (feltro). Proibido em peças finas.

Antes de aplicar qualquer método, faça um teste em uma área discreta da peça para verificar a compatibilidade da ferramenta com a densidade do tecido.