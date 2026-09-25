Puxar bolinhas da lã destrói o tecido: o que realmente acontece com as fibras

Bolinhas em blusas de lã ou casacos não indicam necessariamente baixa qualidade do tecido; são a reação natural de fibras orgânicas ao atrito. O erro comum, porém, é tentar removê-las com os dedos. Ao puxar uma bolinha, você extrai novas fibras da estrutura do fio, acelerando o desgaste da peça e facilitando a criação de novos aglomerados.
Para preservar a aparência da lã, prefira escovas de cerdas naturais (como javali ou cavalo). Diferente dos rolos adesivos, que deixam resíduos de cola no tecido, a escova remove a poeira e alinha as fibras em uma única direção.
Para a limpeza correta:
Quando as bolinhas já estão formadas, a escova não é suficiente. A ferramenta correta depende da densidade da trama:
Removedores manuais (pentes de malha): Indicados para malhas finas, ajustadas ao corpo e tecidos de lã lisos. A malha de aço desliza pela superfície, cortando apenas as saliências.
Aparelhos elétricos: Ideais para blusas volumosas, tricôs de trama grossa e grandes áreas. As lâminas giratórias cortam o excesso através de uma grade protetora.
Cuidado técnico: Nunca pressione o aparelho contra o tecido. Ele deve deslizar com o próprio peso. Pressionar a máquina pode sugar um ponto da trama para dentro da grade, resultando em furos irreversíveis.
Escova de lã: Casacos e blazers. Uso diário para substituir rolos adesivos.
Pente/Grelha: Lã merino fina e tricôs densos. Exige superfície plana.
Máquina elétrica: Tricôs grossos e tranças. Atenção redobrada nas costuras.
Pedra-pomes: Lãs brutas e tecidos grossos (feltro). Proibido em peças finas.
Antes de aplicar qualquer método, faça um teste em uma área discreta da peça para verificar a compatibilidade da ferramenta com a densidade do tecido.
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