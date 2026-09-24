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O fim do look: a era do guarda-roupa modular e a silhueta cocoon

Mulher

O guarda-roupa para o outono de 2026 abandona a compra impulsiva em favor de uma lógica de montagem. O foco agora é a base: peças que se integram sem esforço, onde a versatilidade da combinação prevalece sobre a novidade efêmera.

Цвета зимы
Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цвета зимы

Estrutura e Silhueta

A estética da temporada prioriza a sobriedade. A paleta de cores é contida e as linhas são precisas. A eficiência do armário é medida pela compatibilidade: se duas peças escolhidas ao acaso funcionam juntas, a estrutura está correta.

O alicerce visual divide-se em três pilares:

  • Tricots densos com manutenção de forma.
  • Casacos em tons neutros.
  • Calças de corte reto.

A Construção do Exterior

Os casacos assumem um corte escultural. As cores concentram-se no antracite, azul-marinho e grafite. O volume "cocoon", que dispensa a cinta, mantém-se pela capacidade de se adaptar a diferentes biotipos sem alterar a proporção.

Nas jaquetas, predominam os tons terrosos, do tabaco ao verde profundo. O detalhe técnico assume o papel de destaque: ilhoses largos, correntes ou inserções contrastantes retiram a peça do campo meramente funcional e a elevam ao status de elemento definidor do visual.

Sobreposições e Materiais

O vestido migra do uso formal para o cotidiano. A mudança ocorre na matéria-prima: tricô pesado, tweed e lã substituem os tecidos leves. A sobreposição é a ferramenta de ajuste térmico; o uso de golas altas por baixo ou blazers por cima adapta a peça ao frio sem perder a composição.

A textura agora tem o mesmo peso que a cor. A mistura de superfícies permite criar looks monocromáticos com profundidade, dispensando o excesso de acessórios. Destacam-se as combinações entre:

  • Tricôs em relevo, com tranças ou canelados.
  • Tweed clássico.
  • Camurça e veludo.

Essa densidade material torna o conjunto visualmente mais quente e robusto. Para finalizar, a escolha recai sobre calçados de solado rígido, adequados à instabilidade do clima.

A premissa de reduzir a quantidade de itens para ampliar as possibilidades de uso reflete uma mudança na gestão do consumo, privilegiando peças que mantêm a validade entre as estações.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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