Apenas 20% de cobalto reorganiza o guarda-roupa de outono inteiro

O guarda-roupa de outono costuma se render aos tons neutros, mas a temporada atual sugere romper essa monotonia com um ponto focal: o azul cobalto. A cor, que migrou das passarelas para o cotidiano, funciona como um interruptor visual, capaz de atualizar composições conservadoras sem a necessidade de reformular todo o armário.
Para o estilista Alexander Rogov, o cobalto atua como um marcador de atualidade. A cor ilumina a aparência e traz movimento a peças rígidas. O impacto não depende de um look monocromático; a eficácia do tom aparece justamente em inserções pontuais, como acessórios ou peças únicas.
Anna Morozova, especialista em tendências de beleza, observa que o tom oferece uma alternativa ao preto e ao cinza escuro, mantendo a sobriedade, mas com mais personalidade. O ponto de atenção reside na harmonia entre a pigmentação do azul e o subtom da pele.
Para evitar que o cobalto se torne estridente, a estratégia é equilibrá-lo com cores terrosas e neutras. O chocolate intenso, o cinza grafite e o bege suave são as bases mais indicadas. Essas combinações criam um contraste onde a vivacidade do azul ressalta a profundidade do marrom e a limpeza do cinza.
A estilista de imagem Sofya Cherepanova sugere cautela com o uso do azul próximo ao rosto, pois a cor pode tanto revitalizar quanto evidenciar sinais de cansaço. Para quem hesita, a porta de entrada segura são os acessórios, como bolsas ou sapatos.
Sugestões de composição:
Além das cores, a temporada resgata texturas dos anos 80, especificamente as leggings de renda. O item, ícone de Madonna, retorna com uma nova lógica: em vez do exagero, a renda agora dialoga com a simplicidade. O jogo reside no contraste entre a delicadeza do tecido e a austeridade de peças masculinas.
A fashion blogger Yana Klimova pontua que a renda atual pede adaptação. A recomendação é integrá-la a looks noturnos ou utilizá-la como uma camada inferior sob tecidos mais densos e estruturados.
Para quem é indicado: O cobalto favorece peles de subtom frio. Quem possui subtom quente deve preferir a cor em peças afastadas do rosto, como calças e saias.
Proporção: A regra ideal é 80/20. Oito partes do visual em tons neutros (cinza, bege, marrom) para duas partes de azul cobalto.
Texturas para renda: Para evitar a vulgaridade, a renda deve ser combinada com materiais brutos, como lã, algodão grosso ou couro.
Beleza: A tendência se estende à maquiagem através de delineadores ou máscaras azuis, desde que aplicados com moderação para não sobrecarregar a imagem.
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