Unhas curtas e tons profundos: a nova sobriedade do dress code corporativo

O código de vestimenta corporativo para setembro substitui a vivacidade do verão por tons profundos e intelectuais. A aposta agora recai sobre a sobriedade, onde a escolha do esmalte funciona como um detalhe de status e profissionalismo. O destaque visual do momento são as unhas curtas, que privilegiam a praticidade e conferem um aspecto polido e discreto ao conjunto.

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Paleta de cores: do vinho ao azul acinzentado

A transição para o outono traz cores saturadas. O tom vinho, em suas variações bordô e cereja, consolida-se como uma escolha versátil, harmonizando com alfaiataria clássica e tecidos como o cashmere. Para quem busca uma alternativa mais neutra, o azul acinzentado surge como uma opção que transmite estabilidade.

Segundo Anna Morozova, especialista em tendências de beleza, a escolha por tons de frutas vermelhas e vinhos em setembro é uma estratégia para evidenciar o cuidado com as mãos sem a necessidade de adornos excessivos, adequando-se rigorosamente ao ambiente executivo.

Minimalismo e texturas: o efeito vidro

A naturalidade agora assume a forma do "tea latte", um bege quente que substitui as bases rosadas translúcidas. Para quem deseja um ponto de luz sem perder a discrição, a tendência é o acabamento cromado com efeito de vidro, que proporciona um brilho espelhado sem adicionar camadas excessivas de gel à lâmina da unha.

O dermatocosmologista Ilya Rudnev observa que a tecnologia atual permite criar esse brilho suave, que se alinha ao conceito de "luxo silencioso", mantendo a estética limpa e sofisticada.

Releitura da francesinha e técnicas de degradê

A francesinha tradicional ganha variações. Uma das novidades é a ponta com estampa animalista em tons terrosos e discretos. Em escritórios mais conservadores, o degradê em tons pastéis permanece a escolha segura. Já para unhas que necessitam de recuperação, a recomendação é o uso de brighteners, que conferem brilho saudável e disfarçam imperfeições sem a aplicação de cor.

Sobre a segurança dos procedimentos, a especialista em composições cosméticas Alina Chernova alerta que, a partir de dezembro, novas regulamentações para o manicure infantil entrarão em vigor, exigindo que os salões revisem seus padrões de atendimento.

Guia de transição do manicure corporativo

Modelo Convencional Tendência de Setembro Impacto Visual Francesinha branca clássica Micro-francesinha vinho Atualização estética Nude rosado Tom "tea latte" Aspecto sofisticado Esmalte fosco denso Acabamento cromo-vidro Leveza e limpeza

Dúvidas comuns sobre a estética profissional

Qual o formato ideal para o ambiente de escritório?

O quadrado suave e o amendoado em comprimento curto são os mais indicados, pois facilitam a digitação e mantêm a aparência organizada.

Cores escuras são aceitáveis em dress codes rigorosos?

Sim. Tons profundos de vinho, grafite e azul-marinho são considerados clássicos do estilo executivo, equiparando-se aos beges.

Como inovar sem infringir as normas da empresa?

A aposta deve ser o micro-design: linhas finas, acabamento fosco em apenas algumas unhas ou um degradê sutil entre o tom leite e o café.

O que fazer com unhas fragilizadas após o uso de gel?

A transição para brighteners terapêuticos é a melhor opção, pois eles fortalecem a queratina enquanto simulam o efeito de unhas naturais bem cuidadas.