Técnicas de coloração de baixa manutenção: entenda como prolongar a vida útil do seu loiro

A durabilidade do loiro não depende apenas da mão do colorista, mas de variáveis controláveis no dia a dia. Para estender o intervalo entre as visitas ao salão, o foco deve estar na técnica de aplicação e na manutenção da fibra capilar.

Photo: Pravda.Ru by Оксана Левченко is licensed under publiс domain Девушка наносит дополнительный уход для волос

Técnica e escolha do tom

Métodos que mantêm a raiz natural, como AirTouch, balayage ou loiro brasileiro, criam uma transição suave. Isso evita a marcação brusca do crescimento, permitindo que o intervalo entre as sessões chegue a seis meses.

A pigmentação também dita o ritmo. Tons platinados e acinzentados perdem a intensidade rapidamente, muitas vezes em duas semanas. Já as nuances bege e caramelo, por serem mais próximas da base natural, apresentam maior estabilidade.

Manutenção e controle térmico

O cabelo descolorido reage mal ao calor excessivo, que degrada o pigmento e altera a estrutura do fio. O controle da temperatura é a variável principal aqui:

Lavagem: Água morna para limpar e água fria para o enxágue final. O choque térmico sela a cutícula, retendo a cor e aumentando o brilho.

Água morna para limpar e água fria para o enxágue final. O choque térmico sela a cutícula, retendo a cor e aumentando o brilho. Produtos: Substituir shampoos com sulfatos por fórmulas sem sulfato e com pH entre 4,5 e 5,5.

Substituir shampoos com sulfatos por fórmulas sem sulfato e com pH entre 4,5 e 5,5. Proteção: Aplicar protetores térmicos com filtro UV antes do secador ou chapinha. O limite de temperatura ideal é 180 graus.

Aplicar protetores térmicos com filtro UV antes do secador ou chapinha. O limite de temperatura ideal é 180 graus. Neutralização: Usar shampoo matizador violeta uma vez por semana para eliminar reflexos amarelados.

Preservação da fibra e acabamento

O atrito mecânico influencia a perda de cor. Escovas com esferas rígidas podem agredir a cutícula; o ideal é usar pentes de dentes largos ou cerdas naturais. O movimento deve começar pelas pontas e ocorrer apenas com os fios secos.

Para disfarçar o crescimento da raiz, optem-se por texturas volumosas, como ondas ou coques despojados, que camuflam melhor a transição do que o cabelo perfeitamente liso. Caso a cor perca o viço após três meses, a tonalização sem amônia resolve a opacidade sem a necessidade de um novo processo de descoloração completa.