Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Wet Lashes: O detalhe da pinça que diferencia o efeito molhado do volume excessivo
Elon Musk e a utopia da IA: a influência da ficção científica no plano para o fim do trabalho
Ferida que não cicatriza em semanas pode ser sinal de câncer de pele
Letras menores ou excessivamente grandes podem indicar falhas neurológicas precoces
Ministro defende milionários: posição divide governo moçambicano e gera alerta institucional
Hiperdiagnóstico por mamografia é inferior a 5% e menor do que se acreditava
Manica soma quinto posto administrativo conectado à Rede Elétrica Nacional
Agressões explodem contra candidatas: Brasil registra salto de 11 vezes nos processos em quatro anos
Estudo no European Heart Journal revela ligação entre conservantes e hipertensão

Técnicas de coloração de baixa manutenção: entenda como prolongar a vida útil do seu loiro

Mulher

A durabilidade do loiro não depende apenas da mão do colorista, mas de variáveis controláveis no dia a dia. Para estender o intervalo entre as visitas ao salão, o foco deve estar na técnica de aplicação e na manutenção da fibra capilar.

Девушка наносит дополнительный уход для волос
Photo: Pravda.Ru by Оксана Левченко is licensed under publiс domain
Девушка наносит дополнительный уход для волос

Técnica e escolha do tom

Métodos que mantêm a raiz natural, como AirTouch, balayage ou loiro brasileiro, criam uma transição suave. Isso evita a marcação brusca do crescimento, permitindo que o intervalo entre as sessões chegue a seis meses.

A pigmentação também dita o ritmo. Tons platinados e acinzentados perdem a intensidade rapidamente, muitas vezes em duas semanas. Já as nuances bege e caramelo, por serem mais próximas da base natural, apresentam maior estabilidade.

Manutenção e controle térmico

O cabelo descolorido reage mal ao calor excessivo, que degrada o pigmento e altera a estrutura do fio. O controle da temperatura é a variável principal aqui:

  • Lavagem: Água morna para limpar e água fria para o enxágue final. O choque térmico sela a cutícula, retendo a cor e aumentando o brilho.
  • Produtos: Substituir shampoos com sulfatos por fórmulas sem sulfato e com pH entre 4,5 e 5,5.
  • Proteção: Aplicar protetores térmicos com filtro UV antes do secador ou chapinha. O limite de temperatura ideal é 180 graus.
  • Neutralização: Usar shampoo matizador violeta uma vez por semana para eliminar reflexos amarelados.

Preservação da fibra e acabamento

O atrito mecânico influencia a perda de cor. Escovas com esferas rígidas podem agredir a cutícula; o ideal é usar pentes de dentes largos ou cerdas naturais. O movimento deve começar pelas pontas e ocorrer apenas com os fios secos.

Para disfarçar o crescimento da raiz, optem-se por texturas volumosas, como ondas ou coques despojados, que camuflam melhor a transição do que o cabelo perfeitamente liso. Caso a cor perca o viço após três meses, a tonalização sem amônia resolve a opacidade sem a necessidade de um novo processo de descoloração completa.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Primavera de 2026 começa com El Niño potencialmente recorde e impactos distintos no Brasil
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Primavera de 2026 começa com El Niño potencialmente recorde e impactos distintos no Brasil
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Receitas e Culinária
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Mais populares
Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026

O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.

Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Troque o logotipo pelo corte: a engenharia do guarda-roupa após os 45 anos
O fim do alongamento massivo: a nova silhueta das unhas
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Lisboa e Cascais em alerta: a mudança que pode devolver controlo às câmaras
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
últimos materiais
Ferida que não cicatriza em semanas pode ser sinal de câncer de pele
Maria Corina Machado falha em retornar à Venezuela após sete tentativas. Quem está impedindo?
Letras menores ou excessivamente grandes podem indicar falhas neurológicas precoces
Ministro defende milionários: posição divide governo moçambicano e gera alerta institucional
Hiperdiagnóstico por mamografia é inferior a 5% e menor do que se acreditava
Manica soma quinto posto administrativo conectado à Rede Elétrica Nacional
Agressões explodem contra candidatas: Brasil registra salto de 11 vezes nos processos em quatro anos
Estudo no European Heart Journal revela ligação entre conservantes e hipertensão
Salada de cenoura com uva branca e molho cítrico de laranja
Brasileiros buscam igualdade de direitos em Portugal: números explodem
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.