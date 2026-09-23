Técnicas de coloração de baixa manutenção: entenda como prolongar a vida útil do seu loiro

A durabilidade do loiro não depende apenas da mão do colorista, mas de variáveis controláveis no dia a dia. Para estender o intervalo entre as visitas ao salão, o foco deve estar na técnica de aplicação e na manutenção da fibra capilar.
Métodos que mantêm a raiz natural, como AirTouch, balayage ou loiro brasileiro, criam uma transição suave. Isso evita a marcação brusca do crescimento, permitindo que o intervalo entre as sessões chegue a seis meses.
A pigmentação também dita o ritmo. Tons platinados e acinzentados perdem a intensidade rapidamente, muitas vezes em duas semanas. Já as nuances bege e caramelo, por serem mais próximas da base natural, apresentam maior estabilidade.
O cabelo descolorido reage mal ao calor excessivo, que degrada o pigmento e altera a estrutura do fio. O controle da temperatura é a variável principal aqui:
O atrito mecânico influencia a perda de cor. Escovas com esferas rígidas podem agredir a cutícula; o ideal é usar pentes de dentes largos ou cerdas naturais. O movimento deve começar pelas pontas e ocorrer apenas com os fios secos.
Para disfarçar o crescimento da raiz, optem-se por texturas volumosas, como ondas ou coques despojados, que camuflam melhor a transição do que o cabelo perfeitamente liso. Caso a cor perca o viço após três meses, a tonalização sem amônia resolve a opacidade sem a necessidade de um novo processo de descoloração completa.
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O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.