Wet Lashes: O detalhe da pinça que diferencia o efeito molhado do volume excessivo

O padrão de cílios perfeitamente separados e curvatura natural cedeu espaço a uma estética mais dramática. O retorno de sombras saturadas e blushes marcantes trouxe consigo o wet lashes, técnica que simula o aspecto de cílios molhados, como se a pessoa tivesse acabado de sair do banho ou enfrentado uma chuva leve.

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A diferença entre o efeito molhado e as "pernas de aranha"

Embora ambos envolvam a junção de fios, o resultado visual diverge na intenção e na estrutura. Enquanto as spider lashes, herança dos anos 60 e do estilo Twiggy, focam em volume extremo e densidade para criar um olhar de boneca, o wet lashes preza pela leveza. Aqui, os fios são agrupados em pequenos tufos finos e definidos, criando um jogo de luz nas pontas que confere profundidade ao olhar sem carregar a expressão.

Aplicação e composição

A técnica é adotada em desfiles e por figuras como Zendaya e Dua Lipa justamente por não sobrecarregar o rosto. Para equilibrar o impacto dos olhos, a pele costuma ser mantida natural e os lábios em tons neutros.

Como executar a técnica

O processo exige apenas uma máscara de cílios alongadora e uma pinça. Evite máscaras de volume excessivo, pois a fórmula densa pesa nos fios e transforma o efeito molhado em grumos indesejados.

Passo a passo:

Aplique a máscara de cílios normalmente.

Com o produto ainda úmido, utilize a pinça para unir fios adjacentes, formando pequenos grupos.

Trabalhe do canto externo para o interno. A ausência de simetria rigorosa é o que garante a aparência orgânica.

Para intensificar o brilho, aplique uma pequena quantidade de máscara incolor apenas nas pontas dos fios, criando pontos de luz.