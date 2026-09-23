Thread Lifting: a diferença entre tração mecânica e bioestimulação

O termo "thread lifting" agrupa procedimentos com naturezas distintas. A diferença entre a promessa de "estiramento" e o efeito fisiológico real reside na geometria do fio e no objetivo da intervenção: a tração mecânica dos tecidos ou a bioestimulação celular.

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Tração mecânica versus bioestimulação

O resultado é determinado pela morfologia do material. Fios espiculados (com garras) ancoram-se nos tecidos e os deslocam fisicamente, promovendo a elevação imediata. Já os fios lisos ou torcidos não possuem capacidade de tração; sua função limita-se ao reforço do contorno — como na região da mandíbula — e ao estímulo da síntese de colágeno.

Neste ponto, a técnica assemelha-se aos bioestimuladores. O fio atua como um corpo estranho que provoca uma resposta inflamatória controlada, resultando no adensamento gradual da derme. O efeito final, portanto, não advém da presença do fio em si, mas do mecanismo acionado: a tensão física ou a neocollagenese.

Limites de aplicação: fios ou cirurgia

A aplicação de fios não substitui o lifting cirúrgico. As técnicas operam em planos diferentes: os fios atuam nas camadas superficiais, enquanto a cirurgia reposiciona tecidos profundos e remove o excesso de pele. Tentar corrigir ptoses severas apenas com fios frequentemente resulta em insatisfação ou complicações, como a formação de conglomerados e edemas.

Riscos e restrições

A ausência de anestesia geral não elimina os riscos. As intercorrências derivam, principalmente, da escolha inadequada do fio para a anatomia do paciente ou da combinação indiscriminada com outras técnicas injetáveis. Nódulos e inchaços excessivos costumam ser consequência de intervenções exageradas ou do uso de materiais sem controle de qualidade.

Questões frequentes

Fios lisos substituem o lifting?

Não. Eles promovem a compactação e leve retração cutânea, mas não deslocam os tecidos para cima.

Por que os resultados variam entre profissionais?

A variação depende da escolha do material (espiculado ou liso) e se o objetivo clínico é a correção mecânica imediata ou a estimulação prolongada de colágeno.

Quando a cirurgia é preferível aos fios?

Em casos de excesso cutâneo significativo e queda acentuada dos tecidos profundos, situações que exigem a ressecção e fixação cirúrgica.

Qual a duração do efeito bioestimulante?

O tempo de permanência do resultado depende da capacidade individual de produção de colágeno e do posicionamento do fio nos tecidos.