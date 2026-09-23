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Pedicure em casa: por que o movimento unidirecional da lixa define o acabamento

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Fazer a pedicure em casa deixa de ser uma alternativa por falta de tempo para se tornar um controle rigoroso sobre a higiene dos instrumentos e a gestão da própria agenda. O resultado depende menos de aparelhos caros e mais da precisão na escolha dos materiais e da técnica de aplicação.

Пятка
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Kit essencial e preparação

Para obter um acabamento profissional, foque na qualidade da textura e do corte das ferramentas:

  • Bacia para pés: Recipiente com profundidade suficiente para cobrir os tornozelos.
  • Agentes de amolecimento: Sal marinho para a pele e óleos essenciais (lavanda ou melaleuca) para a fase de relaxamento.
  • Lixa para pés: Opte por superfícies abrasivas de diamante ou minerais. Evite raspadores metálicos, que podem causar microlesões na epiderme.
  • Kit de cutícula: Espátula (pusher) ou palito de laranjeira para empurrar a pele, e alicate com corte preciso para remover apenas as peles soltas.
  • Buffer: Bloco de polimento fino para nivelar a superfície da unha antes da esmaltação.

A etapa zero é a desinfecção. Esterilize todos os instrumentos com álcool 70% ou clorexidina para evitar inflamações e infecções.

Execução passo a passo

1. Molho e amolecimento

Mantenha os pés em água morna (37-38 °C) com sal e óleos por 10 a 15 minutos. Este tempo é o necessário para que a queratina da pele e a cutícula amoleçam sem saturar excessivamente o tecido.

2. Remoção de calosidades

Aplique a lixa enquanto a pele está úmida, mas não encharcada. O movimento deve ser unidirecional; evite o atrito de vai e vem para não irritar a pele. Em casos de rachaduras profundas, remova a camada grossa gradualmente em várias sessões para não expor a derme sensível. Finalize com cremes à base de ureia ou pantenol.

3. Corte e cutículas

Corte as unhas em formato reto, arredondando levemente as pontas para evitar que a unha encrave na pele lateral. Empurre a cutícula com a espátula e use o alicate apenas para remover irregularidades secas. Aplique óleo de vitamina E para hidratar a base da unha.

4. Esmaltação e acabamento

Se utilizar esmalte em gel, use o buffer para remover o brilho natural e desengordure a lâmina para garantir a aderência. Aplique a base, duas camadas finas de cor e o top coat. Cada camada deve ser curada na luminária UV ou LED conforme o tempo indicado pelo fabricante.

Manutenção do resultado

A durabilidade da pele macia depende da hidratação diária com cremes específicos para os pés e do uso de esfoliantes a cada poucos dias. Fique atento a alterações na cor das unhas ou odores anormais; esses sinais indicam a necessidade de revisar a higiene dos instrumentos ou a validade dos produtos utilizados.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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