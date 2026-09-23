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O fim do oversized: a volta do casaco acinturado e a silhueta definida

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O guarda-roupa de outono abandona as formas indefinidas para adotar linhas precisas e contrastes de textura. A análise de Anita Gloss aponta cinco caminhos para equilibrar o conforto e a elegância, rompendo a monotonia típica da estação. O foco recai sobre o retorno da silhueta ajustada e a integração de elementos esportivos ao cotidiano, permitindo uma aparência polida sem sacrificar a mobilidade.

Девушка с покупками
Photo: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Estrutura e Volume

O cardigã com zíper surge como a peça central para composições em camadas, servindo de ponte entre o estilo esportivo e o casual. Diferente dos modelos tradicionais com botões, o fechamento metálico imprime um ritmo mais dinâmico ao visual. Para quem busca definição, o casaco acinturado substitui o volume excessivo do oversized, estruturando a figura e devolvendo o rigor à silhueta.

A materialidade também ganha peso: tricôs de trama grossa e golas altas deixam de ser apenas funcionais para se tornarem pontos focais. A densidade do fio e o relevo do tecido adicionam profundidade visual aos conjuntos de outono.

Corte e Cor

A rigidez das linhas verticais é quebrada por vestidos assimétricos. O corte irregular introduz movimento à composição, especialmente quando combinado com peças externas mais pesadas. No campo cromático, o destaque é o azul cobalto. A tonalidade saturada atua como um ponto de luz que oxigena a paleta tradicional da estação, harmonizando-se com tons de bege, cinza e marrom.

Guia de Transição: Do Obsoleto ao Atual

Silhueta: Substitua os casacos-casulo por modelos acinturados e ombros definidos.

Trama: Troque o tricô fino e justo por malhas encorpadas, texturizadas e com gola alta.

Corte: Abandone as barras retas e monótonas em favor de saias e vestidos com cortes assimétricos.

Paleta: Saia da dependência exclusiva de tons neutros escuros integrando o azul cobalto.

Ajustes de Styling

Para evitar que o cardigã com zíper torne o visual excessivamente esportivo, a recomendação é combiná-lo com calças de alfaiataria ou casacos estruturados, criando um contraste controlado. Já o azul cobalto, embora versátil, destaca-se em aparências de alto contraste; para quem prefere discrição, a cor deve entrar via acessórios.

Na escolha do casaco acinturado, a precisão da linha do ombro é fundamental para que a peça molde a silhueta sem restringir os movimentos. Uma aposta certeira para a temporada é a sobreposição de um suéter volumoso sobre um vestido assimétrico, explorando o choque entre a leveza do corte e a densidade da lã.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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