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O fim do alongamento massivo: a nova silhueta das unhas

Mulher

A estética do cuidado com as mãos passa por uma transição: o que antes definia a aparência bem cuidada agora é visto como excesso. O foco atual recai sobre a naturalidade, afastando-se de artifícios que sobrecarregam a imagem.

Маникюр
Photo: freepik
Маникюр

Silhueta e Proporção

O alongamento massivo, marca registrada dos anos 2000, perdeu espaço para formas que respeitam a anatomia da mão. Unhas excessivamente longas restringem-se agora a contextos editoriais ou desfiles, sem eco no cotidiano.

Para quem busca alongar a extremidade dos dedos sem perder a sobriedade, as opções concentram-se em:

  • formato amendoado;
  • quadrado suave;
  • estilo "ballerina" (quadrado afunilado com cantos arredondados).

Cromatismo e Acabamento

O brilho perolado e as cores neon, onipresentes há uma década, dão lugar a tonalidades mais densas e neutras. A saturação agressiva é substituída por paletas que dialogam melhor com a pele.

As escolhas atuais dividem-se entre:

  • tons nude e leitosos;
  • gammas pastéis;
  • cores profundas: berinjela, vinho, grafite, cáqui ou vermelho fechado.

Ornamentos e Detalhes

O minimalismo dita a regra para a decoração. Desenhos complexos em todos os dedos ou elementos volumosos, como relevos em formato de flores, perdem a relevância para intervenções pontuais.

O destaque agora reside na precisão de técnicas discretas:

  • prints geométricos leves;
  • stamping minimalista;
  • adesivos delicados;
  • estilo francesinho, seja na versão clássica ou invertida.

Brilho e Textura

Pedrarias grandes e o excesso de cristais são evitados, tanto pela carga visual quanto pela falta de praticidade no uso diário. O brilho persiste, mas assume formas mais integradas à cor do esmalte:

  • esmaltes com shimmer de partículas finas;
  • acabamentos reflexivos;
  • efeito "olho de gato" em tons sóbrios.

A premissa vigente é a contenção. A sobreposição de comprimento extremo, cores vibrantes e excesso de adornos é substituída por coberturas monocromáticas ou designs limpos, que resultam em uma imagem mais coerente e deliberada.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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