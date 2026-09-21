Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Primavera de 2026 começa com El Niño potencialmente recorde e impactos distintos no Brasil
Fazenda corta projeções de crescimento do PIB para 2026 e 2027
Torta de repolho com queijo feta: a combinação de sêmola e ervas que traz mais sabor ao prato
Desafios e oportunidades: como a concessão em Machipanda pode impactar o comércio
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Lula critica influência estrangeira na América Latina durante abertura da Assembleia Geral da ONU
Dermatologista Ilya Rudnev: temperatura do tom afeta viço da pele
Alemanha avança na Argélia e ocupa espaço deixado pela França em energia e indústria

O fim da fixação rígida: a fluidez substitui o visual arquitetônico no cabelo

Mulher

A atualização de um visual raramente depende do comprimento dos fios, mas sim da técnica de finalização. Métodos de estilização consolidados há décadas hoje pesam a imagem, entregando um resultado artificial que compromete a harmonia do rosto. A modernidade no cabelo reside na simplificação e na fluidez.

Укладка волос
Photo: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Elementos que perderam a força

Alguns vícios estéticos dos anos 90 e 2000 tornaram-se excessivos. O olhar técnico atual sugere a revisão dos seguintes pontos:

Acessórios volumosos: Elásticos de tecido largos e coloridos distraem a atenção da silhueta do penteado. A alternativa discreta são os elásticos finos no tom do cabelo, que fixam o rabo de cavalo sem interferir visualmente na composição.

Fixação rígida: O uso excessivo de laquê, que imobiliza os fios, cria um aspecto estático. O styling contemporâneo prioriza a elasticidade e o movimento natural das mechas.

Pontas curvadas para dentro: A finalização com pontas excessivamente arredondadas, típica de salões antigos, cede lugar a texturas orgânicas e a uma imperfeição planejada.

Mechas de alto contraste: As listras marcadas e gráficas do início dos anos 2000 contrastam com a colorimetria atual, que busca transições suaves e fundições naturais entre os tons.

A base técnica: saúde da fibra

A percepção de um bom corte começa na integridade do fio. Detalhes estruturais costumam prevalecer sobre a complexidade do penteado:

Pontas duplas: Qualquer finalização perde a precisão quando os fios estão danificados. O corte regular das pontas é o que garante a limpeza visual da silhueta.

Qualidade da cor: Tons opacos ou desuniformes, comuns em processos caseiros, prejudicam a imagem. A coloração profissional entrega profundidade e preserva a estrutura da fibra, evitando a porosidade causada por pigmentos industriais de baixa qualidade.

Adaptação de formatos

É possível manter a praticidade ajustando a execução. O coque alto com enchimento de espuma, por exemplo, é substituído por nós mais soltos e desestruturados. A mesma lógica se aplica aos cachos: as ondas rígidas e artificiais dão lugar ao beach waves ou às ondas hollywoodianas, onde a franja e o comprimento compartilham a mesma textura fluida.

A premissa atual é a redução do esforço visível. Quanto menos evidente é a manipulação do cabelo, mais contemporâneo é o resultado. O foco deslocou-se da construção arquitetônica para o brilho saudável e a forma natural.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Mulher
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Ciência
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Mais populares
Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026

O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.

Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Lisboa e Cascais em alerta: a mudança que pode devolver controlo às câmaras
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
Cálcio e vitamina D não reduzem quedas nem fraturas na maioria dos idosos, conclui grande revisão
Teste das veias no pulso define qual batom vermelho ilumina seu rosto
Teste das veias no pulso define qual batom vermelho ilumina seu rosto
últimos materiais
O fim da fixação rígida: a fluidez substitui o visual arquitetônico no cabelo
Desafios e oportunidades: como a concessão em Machipanda pode impactar o comércio
Torta de repolho com queijo feta: a combinação de sêmola e ervas que traz mais sabor ao prato
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Lula critica influência estrangeira na América Latina durante abertura da Assembleia Geral da ONU
Dermatologista Ilya Rudnev: temperatura do tom afeta viço da pele
Alemanha avança na Argélia e ocupa espaço deixado pela França em energia e indústria
Desodorante natural não substitui antitranspirante: a lacuna que o marketing ignora
Madagascar encerra veto de 16 anos à mineração de ouro, mas contrabando persiste
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.