Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Lula critica influência estrangeira na América Latina durante abertura da Assembleia Geral da ONU
Alemanha avança na Argélia e ocupa espaço deixado pela França em energia e indústria
Desodorante natural não substitui antitranspirante: a lacuna que o marketing ignora
Madagascar encerra veto de 16 anos à mineração de ouro, mas contrabando persiste
Teste das veias no pulso define qual batom vermelho ilumina seu rosto
Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026
Dados de milhares de mães: o que realmente acontece quando pesticidas entram na gestação
Rosto inchado ao acordar: o que realmente altera a tonicidade em minutos
Verão mais quente da história: bônus térmico surge como solução emergencial

Dermatologista Ilya Rudnev: temperatura do tom afeta viço da pele

Mulher

A escolha da cor do cabelo não depende da idade, mas da harmonia entre o pigmento e o subtom da pele. Uma tonalidade errada atua como um realce negativo: apaga a vivacidade do rosto, evidencia rugas e transmite cansaço. O segredo para um visual rejuvenescido não está em evitar cores específicas, mas em ajustar a temperatura do tom ao contraste natural da face.

Женщина
Photo: https://www.freepik.com
Женщина

Subtom de pele: a regra da temperatura

O resultado depende do equilíbrio térmico entre a pele e o cabelo. Tons frios e acinzentados, com reflexos esverdeados, tendem a deixar peles oliva ou morenas com aspecto opaco. Já quem possui pele clara com subtom rosado deve evitar cores acobreadas intensas, pois esse contraste acentua a vermelhidão facial.

Segundo o dermatologista Ilya Rudnev, a falha nessa escolha térmica compromete o viço da pele e destaca imperfeições do epiderme, resultando em um aspecto visualmente exausto.

O risco da cor plana e do contraste excessivo

Cabelos naturais possuem nuances e variações de profundidade. A coloração monocromática, ou "cor plana", elimina esse volume visual, criando um efeito artificial que pesa as feições e envelhece a imagem.

Da mesma forma, cores muito saturadas, como o preto intenso ou castanhos profundos, geram um contraste agressivo com a pele ao longo dos anos. Esse choque visual torna olheiras e linhas de expressão mais evidentes. A solução é migrar para tons mais suaves ou introduzir pontos de luz.

A cabeleireira Svetlana Kozlova recomenda a adoção de tons mais leves ou a aplicação de mechas claras ao redor do rosto, técnica que ilumina a pele e renova a expressão instantaneamente.

Guia rápido: erro vs. solução

  • Tons frios em pele oliva: Substitua por cores caramelo ou mel quente.
  • Coloração monocromática: Use tons multidimensionais para criar volume.
  • Cores excessivamente escuras: Escolha tonalidades um ou dois níveis mais claros.
  • Escolha baseada na foto da caixa: Baseie-se na numeração técnica do tom.

Como decifrar a numeração da tinta

Ignorar a codificação profissional e confiar apenas na foto da embalagem é um erro comum. A lógica da numeração funciona assim: o primeiro número define a profundidade (1 para preto e 10 para loiro claríssimo). O número após o ponto indica o reflexo: .1 é cinza/acinzentado, .3 é dourado e .4 é acobreado.

A estilista de imagem Sofya Cherepanova alerta que dominar essa marcação evita experimentos frustrantes, recomendando a consultoria profissional em caso de dúvida.

Perguntas frequentes

Qual a falha mais comum na escolha da cor?
Ignorar o subtom da pele. Quando a temperatura da tinta conflita com a da pele, o resultado é um rosto com aparência cansada.

Como profissionalizar a coloração caseira?
Analisando a numeração técnica do produto em vez da imagem da modelo e optando por tons com nuances, evitando o efeito chapado.

Cabelos escuros sempre envelhecem?
Não, mas tons saturados demais criam um contraste que evidencia rugas. Tons suaves ou reflexos claros resolvem esse problema.

O que fazer se a cor atual parece "pesada"?
Aplicar a técnica de contorno, iluminando as mechas próximas ao rosto para trazer leveza e profundidade ao visual.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Cálcio e vitamina D não reduzem quedas nem fraturas na maioria dos idosos, conclui grande revisão
Saúde
Cálcio e vitamina D não reduzem quedas nem fraturas na maioria dos idosos, conclui grande revisão
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
Carros
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
Mais populares
Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026

O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.

Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Lisboa e Cascais em alerta: a mudança que pode devolver controlo às câmaras
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa
Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa
últimos materiais
Dermatologista Ilya Rudnev: temperatura do tom afeta viço da pele
Alemanha avança na Argélia e ocupa espaço deixado pela França em energia e indústria
Desodorante natural não substitui antitranspirante: a lacuna que o marketing ignora
Madagascar encerra veto de 16 anos à mineração de ouro, mas contrabando persiste
Teste das veias no pulso define qual batom vermelho ilumina seu rosto
Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026
Dados de milhares de mães: o que realmente acontece quando pesticidas entram na gestação
Rosto inchado ao acordar: o que realmente altera a tonicidade em minutos
Verão mais quente da história: bônus térmico surge como solução emergencial
Rotas terrestres e marítimas se unem: Irã se torna elo estratégico para cargas russas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.