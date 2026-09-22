Dermatologista Ilya Rudnev: temperatura do tom afeta viço da pele

A escolha da cor do cabelo não depende da idade, mas da harmonia entre o pigmento e o subtom da pele. Uma tonalidade errada atua como um realce negativo: apaga a vivacidade do rosto, evidencia rugas e transmite cansaço. O segredo para um visual rejuvenescido não está em evitar cores específicas, mas em ajustar a temperatura do tom ao contraste natural da face.
O resultado depende do equilíbrio térmico entre a pele e o cabelo. Tons frios e acinzentados, com reflexos esverdeados, tendem a deixar peles oliva ou morenas com aspecto opaco. Já quem possui pele clara com subtom rosado deve evitar cores acobreadas intensas, pois esse contraste acentua a vermelhidão facial.
Segundo o dermatologista Ilya Rudnev, a falha nessa escolha térmica compromete o viço da pele e destaca imperfeições do epiderme, resultando em um aspecto visualmente exausto.
Cabelos naturais possuem nuances e variações de profundidade. A coloração monocromática, ou "cor plana", elimina esse volume visual, criando um efeito artificial que pesa as feições e envelhece a imagem.
Da mesma forma, cores muito saturadas, como o preto intenso ou castanhos profundos, geram um contraste agressivo com a pele ao longo dos anos. Esse choque visual torna olheiras e linhas de expressão mais evidentes. A solução é migrar para tons mais suaves ou introduzir pontos de luz.
A cabeleireira Svetlana Kozlova recomenda a adoção de tons mais leves ou a aplicação de mechas claras ao redor do rosto, técnica que ilumina a pele e renova a expressão instantaneamente.
Ignorar a codificação profissional e confiar apenas na foto da embalagem é um erro comum. A lógica da numeração funciona assim: o primeiro número define a profundidade (1 para preto e 10 para loiro claríssimo). O número após o ponto indica o reflexo: .1 é cinza/acinzentado, .3 é dourado e .4 é acobreado.
A estilista de imagem Sofya Cherepanova alerta que dominar essa marcação evita experimentos frustrantes, recomendando a consultoria profissional em caso de dúvida.
Qual a falha mais comum na escolha da cor?
Ignorar o subtom da pele. Quando a temperatura da tinta conflita com a da pele, o resultado é um rosto com aparência cansada.
Como profissionalizar a coloração caseira?
Analisando a numeração técnica do produto em vez da imagem da modelo e optando por tons com nuances, evitando o efeito chapado.
Cabelos escuros sempre envelhecem?
Não, mas tons saturados demais criam um contraste que evidencia rugas. Tons suaves ou reflexos claros resolvem esse problema.
O que fazer se a cor atual parece "pesada"?
Aplicar a técnica de contorno, iluminando as mechas próximas ao rosto para trazer leveza e profundidade ao visual.
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