Dermatologista Ilya Rudnev: temperatura do tom afeta viço da pele

A escolha da cor do cabelo não depende da idade, mas da harmonia entre o pigmento e o subtom da pele. Uma tonalidade errada atua como um realce negativo: apaga a vivacidade do rosto, evidencia rugas e transmite cansaço. O segredo para um visual rejuvenescido não está em evitar cores específicas, mas em ajustar a temperatura do tom ao contraste natural da face.

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Subtom de pele: a regra da temperatura

O resultado depende do equilíbrio térmico entre a pele e o cabelo. Tons frios e acinzentados, com reflexos esverdeados, tendem a deixar peles oliva ou morenas com aspecto opaco. Já quem possui pele clara com subtom rosado deve evitar cores acobreadas intensas, pois esse contraste acentua a vermelhidão facial.

Segundo o dermatologista Ilya Rudnev, a falha nessa escolha térmica compromete o viço da pele e destaca imperfeições do epiderme, resultando em um aspecto visualmente exausto.

O risco da cor plana e do contraste excessivo

Cabelos naturais possuem nuances e variações de profundidade. A coloração monocromática, ou "cor plana", elimina esse volume visual, criando um efeito artificial que pesa as feições e envelhece a imagem.

Da mesma forma, cores muito saturadas, como o preto intenso ou castanhos profundos, geram um contraste agressivo com a pele ao longo dos anos. Esse choque visual torna olheiras e linhas de expressão mais evidentes. A solução é migrar para tons mais suaves ou introduzir pontos de luz.

A cabeleireira Svetlana Kozlova recomenda a adoção de tons mais leves ou a aplicação de mechas claras ao redor do rosto, técnica que ilumina a pele e renova a expressão instantaneamente.

Guia rápido: erro vs. solução

Tons frios em pele oliva: Substitua por cores caramelo ou mel quente.

Substitua por cores caramelo ou mel quente. Coloração monocromática: Use tons multidimensionais para criar volume.

Use tons multidimensionais para criar volume. Cores excessivamente escuras: Escolha tonalidades um ou dois níveis mais claros.

Escolha tonalidades um ou dois níveis mais claros. Escolha baseada na foto da caixa: Baseie-se na numeração técnica do tom.

Como decifrar a numeração da tinta

Ignorar a codificação profissional e confiar apenas na foto da embalagem é um erro comum. A lógica da numeração funciona assim: o primeiro número define a profundidade (1 para preto e 10 para loiro claríssimo). O número após o ponto indica o reflexo: .1 é cinza/acinzentado, .3 é dourado e .4 é acobreado.

A estilista de imagem Sofya Cherepanova alerta que dominar essa marcação evita experimentos frustrantes, recomendando a consultoria profissional em caso de dúvida.

Perguntas frequentes

Qual a falha mais comum na escolha da cor?

Ignorar o subtom da pele. Quando a temperatura da tinta conflita com a da pele, o resultado é um rosto com aparência cansada.

Como profissionalizar a coloração caseira?

Analisando a numeração técnica do produto em vez da imagem da modelo e optando por tons com nuances, evitando o efeito chapado.

Cabelos escuros sempre envelhecem?

Não, mas tons saturados demais criam um contraste que evidencia rugas. Tons suaves ou reflexos claros resolvem esse problema.

O que fazer se a cor atual parece "pesada"?

Aplicar a técnica de contorno, iluminando as mechas próximas ao rosto para trazer leveza e profundidade ao visual.