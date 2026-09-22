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Desodorante natural não substitui antitranspirante: a lacuna que o marketing ignora

Mulher

Desodorante e antiperspirante possuem funções distintas: o primeiro mascara ou neutraliza o odor, enquanto o segundo reduz a quantidade de suor. A transpiração é um mecanismo termorregulador para resfriar o corpo, mas a secreção excessiva em repouso ou no frio pode ser sinal de estresse ou desequilíbrios orgânicos.

Девушка брызгает дезодорант
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Девушка брызгает дезодорант

Mecanismo de ação e resíduos têxteis

Antiperspirantes utilizam compostos de alumínio que formam um tampão temporário nos dutos das glândulas sudoríparas, limitando a saída do suor. As manchas brancas ou cinzas nas roupas resultam da reação química entre esses sais, a pele e o tecido, especialmente quando o produto é aplicado e a roupa é vestida antes da secagem completa.

Impacto na barreira cutânea

A presença de álcool e sais de alumínio pode alterar o equilíbrio hidrolipídico da pele. Essa interferência remove a proteção natural, causando ressecamento e irritações na região sensível das axilas.

Critérios de escolha e uso

A seleção do produto deve considerar a tolerância individual aos ingredientes. Fórmulas livres de álcool e componentes agressivos reduzem a probabilidade de inflamações.

Para a aplicação correta:

  • Aplique apenas sobre a pele seca;
  • Evite áreas com a epiderme lesionada ou irritada;
  • Utilize a quantidade moderada;
  • Monitore reações adversas na pele.

Análise de dúvidas comuns

A concentração de alumínio influencia as manchas?
Sim. Quanto maior o teor de sais de alumínio e menor a velocidade de absorção pela pele, maior a chance de resíduos depositarem-se no tecido.

Desodorantes naturais substituem antiperspirantes?
Não. Desodorantes naturais não possuem ativos capazes de bloquear fisicamente as glândulas sudoríparas; sua ação restringe-se ao controle do odor.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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