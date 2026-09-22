Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026

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O outono de 2026 marca o recuo dos casacos pesados e estruturados em favor de peças que priorizam a mobilidade e o contraste de texturas. O foco recai sobre jaquetas leves, que funcionam como camadas de transição para adaptar o guarda-roupa de verão às primeiras quedas de temperatura.

Девушка в замшевой куртке
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в замшевой куртке

Silhuetas e proporções

A tendência atual se concentra em trenches curtos e modelos de corte utilitário com cordões de ajuste (culis), que permitem modificar a volumetria da peça conforme a necessidade. Observa-se a substituição do corte acinturado por formas amplas e uma estética deliberadamente despojada.

Para a especialista em tendências Anna Morozova, a jaqueta deixou de ser um item meramente funcional para se tornar o eixo central do look. No caso do couro, a aposta está em texturas com aspecto vintage ou na profundidade do tom bordô.

Matérias-primas: camurça, couro e denim

Bombers de camurça em tons de oliva e chocolate definem a estética do minimalismo tátil. Outra variação relevante é a jaqueta de camurça com franjas, que transporta elementos do estilo western para o contexto urbano. Já para quem busca formas mais rígidas, as Perfecto e jaquetas jeans com fechos não convencionais seguem em evidência.

Sobre a manutenção, a especialista Irina Vorontsova ressalta que a durabilidade do couro depende de hidratação regular para preservar a elasticidade do material e evitar o desgaste prematuro.

Guia de aplicação visual

Trench curto: Alonga a silhueta e reduz o peso visual do conjunto.
Bomber de camurça: Introduz densidade textural e sobriedade.
Perfecto oversized: Cria contraste ao ser combinada com vestidos fluidos.
Corte utilitário: Define a cintura via ajuste interno sem sacrificar o conforto.

Dinâmicas de composição

A composição contemporânea reside no choque de estilos. A combinação de corta-ventos tecnológicos com vestidos românticos ou o uso de peças em lã mista com denim exemplificam essa lógica. A chave está na diversidade de superfícies.

A stylist Aliya Sadykova orienta evitar a monocromia absoluta entre a jaqueta e a base do look. A recomendação é apostar no contraste de acabamentos: couro fosco com cetim brilhante, ou lã bruta com tricôs finos.

Consultoria rápida

Longevidade: Para evitar a obsolescência, priorize cortes clássicos em materiais densos e cores neutras, como blazers de couro ou bombers estruturadas.

Baixas temperaturas: O uso de jaquetas leves no inverno exige a técnica de camadas, inserindo coletes de pluma ultra-leves ou malhas de cashmere por baixo da peça.

Detalhes técnicos: Elementos como botões contrastantes, bolsos cargo volumosos e reguladores de ajuste são os sinais de atualidade para 2026.

Combinações para camurça: O material harmoniza com denim azul claro, camisas brancas e tricôs em tons de off-white.

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