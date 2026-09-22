Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
O fim de uma era no transporte de petróleo: como as novas rotas revelaram falhas profundas
Moçambique e Brasil articulam nova cooperação estratégica no setor de petróleo e gás no Rio de Janeiro
Áreas urbanizadas na Mata Atlântica cresceram 2,5 vezes entre 1985 e 2025
Maserati substitui DNA técnico por arquitetura chinesa para evitar colapso
Sumi-hara: Por que no Japão ter um cheiro marcante é considerado assédio
Pizza de frango teriyaki com maionese de wasabi e nori: molho agridoce carameliza no forno
A economia francesa perde o brilho nos mercados: reflexos de uma crise financeira sem precedentes
Revolução técnica na exploração petrolífera: corporação russa encurta drasticamente ciclos operacionais
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um

O choque do brocado com o jeans: a nova lógica do blazer de festa

Mulher

O blazer de festa deixou de ser exclusividade de eventos formais. A mudança visual agora reside no deslocamento de peças com volume e rigor de alta costura para o cotidiano. Nas coleções da Chanel, Dior e The Row, predominam texturas densas como brocado, jacquard e veludo, finalizadas com botões forrados, bordados e fechos ornamentais. O foco do visual não é a solenidade, mas o choque entre a opulência da parte superior e a simplicidade absoluta da inferior.

Женщина в светло-голубых джинсах и кремовом жакете
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в светло-голубых джинсах и кремовом жакете

O contraste no asfalto

A aplicação prática dessa lógica surgiu nas ruas de Nova York durante a Fashion Week. O recurso consiste em combinar blazers elaborados com jeans azuis clássicos. Essa escolha retira o peso cerimonial da peça cara, transformando um item de investimento em um elemento funcional do estilo urbano.

Combinações e proporções

A formalidade do conjunto é definida pela modelagem do jeans e a estrutura do blazer:

  • Jeans cigarrete azuis com seda bordada resultam em uma silhueta rígida, porém dinâmica.
  • O índigo escuro acentua a profundidade e o aspecto fosco do veludo.
  • Modelagens amplas e camiseta branca básica tornam casuais até os duster coats de seda ou o brocado metalizado.
  • Robes bordados em tamanho maxi, acompanhados de acessórios marcantes, deslocam o visual para um streetstyle dramático.

Guia de composição

Qual jeans escolher?
Modelos ajustados preservam a estrutura do visual, enquanto cortes amplos tornam a composição relaxada e menos oficial.

O uso da camiseta
A camiseta branca básica atua como fundo neutro. Ela permite que a textura do jacquard ou do brocado seja o centro visual sem sobrecarregar a imagem.

Tecidos em evidência
Têm maior peso os materiais com relevo e brilho: veludo, brocado e jacquard. O detalhamento se concentra em bordados manuais e fechos singulares.

O robe longo na cidade
Para evitar que o robe ou duster pareça um traje doméstico, a combinação deve ser feita com itens de estilo oposto — denim e calçados minimalistas — transportando a peça do ambiente privado para a estética urbana.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Estratégia de George e Amal Clooney revelada: o posicionamento rigoroso alterou o ciclo vegetal
Jardinagem
Estratégia de George e Amal Clooney revelada: o posicionamento rigoroso alterou o ciclo vegetal
Outono 2026 eleva sapatilhas e loafers com salto estrutural e estampa dálmata
Mulher
Outono 2026 eleva sapatilhas e loafers com salto estrutural e estampa dálmata
Minimalismo circular: a tendência atual para unhas curtas
Mulher
Minimalismo circular: a tendência atual para unhas curtas
Mais populares
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência

A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.

Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Duelo entre Grand Sport e Grand Sport X: a divergência técnica escondeu falhas na pilotagem
Tintura caseira tem limite técnico de três tons; clareamento drástico exige descoloração profissional
Infraestrutura de Jericoacoara será adaptada para receber voos internacionais
Infraestrutura de Jericoacoara será adaptada para receber voos internacionais
últimos materiais
Áreas urbanizadas na Mata Atlântica cresceram 2,5 vezes entre 1985 e 2025
Maserati substitui DNA técnico por arquitetura chinesa para evitar colapso
Sumi-hara: Por que no Japão ter um cheiro marcante é considerado assédio
Pizza de frango teriyaki com maionese de wasabi e nori: molho agridoce carameliza no forno
A economia francesa perde o brilho nos mercados: reflexos de uma crise financeira sem precedentes
Revolução técnica na exploração petrolífera: corporação russa encurta drasticamente ciclos operacionais
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Retirada oculta do preservativo: juristas debatem se a prática constitui crime sexual em Portugal
Governo Trump endurece critérios de renda para concessão de Green Card
Cleveland Clinic divulga resultados da fase 1 de testes com terapia gênica CRISPR para colesterol
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.