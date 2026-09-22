O choque do brocado com o jeans: a nova lógica do blazer de festa

O blazer de festa deixou de ser exclusividade de eventos formais. A mudança visual agora reside no deslocamento de peças com volume e rigor de alta costura para o cotidiano. Nas coleções da Chanel, Dior e The Row, predominam texturas densas como brocado, jacquard e veludo, finalizadas com botões forrados, bordados e fechos ornamentais. O foco do visual não é a solenidade, mas o choque entre a opulência da parte superior e a simplicidade absoluta da inferior.
A aplicação prática dessa lógica surgiu nas ruas de Nova York durante a Fashion Week. O recurso consiste em combinar blazers elaborados com jeans azuis clássicos. Essa escolha retira o peso cerimonial da peça cara, transformando um item de investimento em um elemento funcional do estilo urbano.
A formalidade do conjunto é definida pela modelagem do jeans e a estrutura do blazer:
Qual jeans escolher?
Modelos ajustados preservam a estrutura do visual, enquanto cortes amplos tornam a composição relaxada e menos oficial.
O uso da camiseta
A camiseta branca básica atua como fundo neutro. Ela permite que a textura do jacquard ou do brocado seja o centro visual sem sobrecarregar a imagem.
Tecidos em evidência
Têm maior peso os materiais com relevo e brilho: veludo, brocado e jacquard. O detalhamento se concentra em bordados manuais e fechos singulares.
O robe longo na cidade
Para evitar que o robe ou duster pareça um traje doméstico, a combinação deve ser feita com itens de estilo oposto — denim e calçados minimalistas — transportando a peça do ambiente privado para a estética urbana.
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A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.