Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um

O primer funciona como uma interface técnica entre o cuidado com a pele e a maquiagem. Sua função é preparar a superfície cutânea para receber a base, garantindo que os pigmentos fixem melhor e durem mais tempo.
O produto não substitui o hidratante. A sequência correta exige a aplicação do hidratante primeiro; deve-se aguardar a absorção total do creme antes de introduzir o primer. O uso diário é opcional, sendo indicado especialmente para eventos onde a maquiagem precisa resistir por longas horas sem alterar a textura.
Estes produtos atuam na regularização da textura, preenchendo poros, linhas finas e irregularidades de acne, o que facilita o deslize da base.
Para aplicar, utilize as pontas dos dedos. É fundamental aguardar alguns minutos para que o produto assente na pele antes de aplicar a base; a pressa nesta etapa causa o efeito de "esfarelamento" (rolling) da maquiagem.
Evitam que a sombra acumule nas dobras da pálpebra, impede a queda de pigmentos e mantém a cor intensa. Geralmente possuem acabamento mate para controlar a oleosidade local. Use apenas produtos específicos para a área dos olhos; primers faciais podem ressecar a pele fina e sensível das pálpebras.
Atuam como uma base de volume e comprimento. O produto cria uma camada uniforme que evita a formação de grumos da máscara e impede que ela descasque ao longo do dia. As versões transparentes são as mais indicadas por serem invisíveis após a secagem.
Nivelam a superfície dos lábios, preenchendo vincos e rugas finas. Isso impede que o batom ou o gloss escorram para fora do contorno labial. Algumas fórmulas incluem ativos de tratamento ou agentes plumper, que provocam um aumento visual e temporário do volume labial.
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A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.