Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um

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O primer funciona como uma interface técnica entre o cuidado com a pele e a maquiagem. Sua função é preparar a superfície cutânea para receber a base, garantindo que os pigmentos fixem melhor e durem mais tempo.

Косметика
Photo: https://www.freepik.com
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O produto não substitui o hidratante. A sequência correta exige a aplicação do hidratante primeiro; deve-se aguardar a absorção total do creme antes de introduzir o primer. O uso diário é opcional, sendo indicado especialmente para eventos onde a maquiagem precisa resistir por longas horas sem alterar a textura.

Primers faciais

Estes produtos atuam na regularização da textura, preenchendo poros, linhas finas e irregularidades de acne, o que facilita o deslize da base.

  • Coloridos (Corretivos): Neutralizam tons indesejados através do contraste cromático. O verde anula a vermelhidão; o lilás corrige tons amarelados ou pálidos; o azul neutraliza o excesso de laranja do bronzeado; e o branco promove um efeito de pele de porcelana.
  • Iluminadores: Contêm partículas refletoras de luz. Tons rosados atendem peles frias, enquanto dourados ou pêssegos servem a peles quentes. Para evitar o brilho excessivo, a aplicação deve ser pontual e não em todo o rosto.
  • Matificantes: Absorvem a oleosidade (sebo) e reduzem visualmente a abertura dos poros.
  • Hidratantes: Trazem conforto e retenção de água para peles secas ou desidratadas.
  • Com SPF: Adicionam a camada de proteção solar necessária quando a base ou o hidratante não possuem filtros UV.

Para aplicar, utilize as pontas dos dedos. É fundamental aguardar alguns minutos para que o produto assente na pele antes de aplicar a base; a pressa nesta etapa causa o efeito de "esfarelamento" (rolling) da maquiagem.

Primers para pálpebras

Evitam que a sombra acumule nas dobras da pálpebra, impede a queda de pigmentos e mantém a cor intensa. Geralmente possuem acabamento mate para controlar a oleosidade local. Use apenas produtos específicos para a área dos olhos; primers faciais podem ressecar a pele fina e sensível das pálpebras.

Primers para cílios

Atuam como uma base de volume e comprimento. O produto cria uma camada uniforme que evita a formação de grumos da máscara e impede que ela descasque ao longo do dia. As versões transparentes são as mais indicadas por serem invisíveis após a secagem.

Primers para lábios

Nivelam a superfície dos lábios, preenchendo vincos e rugas finas. Isso impede que o batom ou o gloss escorram para fora do contorno labial. Algumas fórmulas incluem ativos de tratamento ou agentes plumper, que provocam um aumento visual e temporário do volume labial.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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