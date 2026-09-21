Maquiagem para pele madura: 4 movimentos de aplicação que substituem a troca de produtos

Com a queda na produção de colágeno e elastina, a pele perde volume e viço, tornando-se mais fina. Esse processo muda a textura do rosto: produtos que antes funcionavam passam a acumular nas rugas ou a evidenciar áreas ressecadas. A solução não está em trocar a marca da maquiagem, mas em ajustar a técnica de aplicação.
A maquiadora Cassie Lomas, com 30 anos de experiência, defende que a preparação da pele madura é a etapa crucial. A sequência de limpeza, sérum e hidratante deve ser rigorosa. O segredo é aguardar a absorção completa de cada camada antes de seguir para a próxima; caso contrário, a maquiagem desliza. O fechamento da preparação fica por conta do primer hidratante, que atua como uma barreira macia entre a pele e a base.
Para a aplicação, Lomas sugere quatro movimentos precisos:
Na escolha dos produtos, priorize fórmulas com ácido hialurônico, glicerina e esqualano para hidratação, além de peptídeos e niacinamida para reforçar a barreira cutânea. Busque rótulos com as indicações hydrating (hidratante) e radiance (luminosidade).
Evite componentes que pesam na pele: silicones densos, que criam películas e evidenciam a textura, e álcool, que resseca o tecido. Fórmulas matte ou de longa duração (long-wear) tendem a retirar a umidade da pele. Da mesma forma, partículas grandes de brilho e glitters devem ser descartadas, pois funcionam como lentes de aumento para as rugas.
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