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Maquiagem para pele madura: 4 movimentos de aplicação que substituem a troca de produtos

Mulher

Com a queda na produção de colágeno e elastina, a pele perde volume e viço, tornando-se mais fina. Esse processo muda a textura do rosto: produtos que antes funcionavam passam a acumular nas rugas ou a evidenciar áreas ressecadas. A solução não está em trocar a marca da maquiagem, mas em ajustar a técnica de aplicação.

Женщина с брылями на лице
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина с брылями на лице

A maquiadora Cassie Lomas, com 30 anos de experiência, defende que a preparação da pele madura é a etapa crucial. A sequência de limpeza, sérum e hidratante deve ser rigorosa. O segredo é aguardar a absorção completa de cada camada antes de seguir para a próxima; caso contrário, a maquiagem desliza. O fechamento da preparação fica por conta do primer hidratante, que atua como uma barreira macia entre a pele e a base.

Para a aplicação, Lomas sugere quatro movimentos precisos:

  • Camadas finas: construir a cobertura aos poucos, evitando camadas densas de produto.
  • Movimento ascendente: espalhar a maquiagem para cima e em direção às têmporas, acompanhando o sentido do lifting facial.
  • Selo localizado: aplicar o pó apenas na zona T para preservar o brilho natural do restante do rosto.
  • Difusão de bordas: suavizar contornos de sobrancelhas, delineados e blushes, eliminando linhas marcadas.

Na escolha dos produtos, priorize fórmulas com ácido hialurônico, glicerina e esqualano para hidratação, além de peptídeos e niacinamida para reforçar a barreira cutânea. Busque rótulos com as indicações hydrating (hidratante) e radiance (luminosidade).

Evite componentes que pesam na pele: silicones densos, que criam películas e evidenciam a textura, e álcool, que resseca o tecido. Fórmulas matte ou de longa duração (long-wear) tendem a retirar a umidade da pele. Da mesma forma, partículas grandes de brilho e glitters devem ser descartadas, pois funcionam como lentes de aumento para as rugas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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