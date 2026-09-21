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SPF não garante proteção total contra o envelhecimento da pele

Mulher

O número do SPF no rótulo não resume a proteção real de um produto. Esse índice mede apenas o tempo adicional que a pele resiste ao sol antes de sofrer uma queimadura, focando exclusivamente nos raios UVB, responsáveis pela vermelhidão cutânea.

Летний уход за кожей
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Летний уход за кожей

A radiação ultravioleta divide-se em frentes distintas. Enquanto o UVB atinge a superfície, os raios UVA penetram na derme profunda. Essa radiação degrada o colágeno e causa hiperpigmentação e envelhecimento precoce. Por isso, a proteção deve ser de amplo espectro; bloquear apenas um tipo de raio deixa a pele exposta a danos estruturais.

A eficácia da blindagem depende da combinação de ativos na fórmula:

  • Óxido de Zinco e Dióxido de Titânio: Filtros físicos que formam uma barreira reflexiva sobre a pele. Por serem minerais inertes, são indicados para peles reativas.
  • Sorbinato de Zinco: Atua como agente antimicrobiano.
  • Extrato de Alecrim e Vitamina E: Antioxidantes que neutralizam radicais livres gerados pelo estresse oxidativo solar, embora não bloqueiem a radiação diretamente.

A proteção tem prazo de validade na pele. O suor, o atrito e a própria degradação química sob a luz reduzem a performance do produto. Para manter a entrega do SPF indicado, a reaplicação deve ocorrer a cada duas horas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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