SPF não garante proteção total contra o envelhecimento da pele

O número do SPF no rótulo não resume a proteção real de um produto. Esse índice mede apenas o tempo adicional que a pele resiste ao sol antes de sofrer uma queimadura, focando exclusivamente nos raios UVB, responsáveis pela vermelhidão cutânea.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Летний уход за кожей

A radiação ultravioleta divide-se em frentes distintas. Enquanto o UVB atinge a superfície, os raios UVA penetram na derme profunda. Essa radiação degrada o colágeno e causa hiperpigmentação e envelhecimento precoce. Por isso, a proteção deve ser de amplo espectro; bloquear apenas um tipo de raio deixa a pele exposta a danos estruturais.

A eficácia da blindagem depende da combinação de ativos na fórmula:

Óxido de Zinco e Dióxido de Titânio: Filtros físicos que formam uma barreira reflexiva sobre a pele. Por serem minerais inertes, são indicados para peles reativas.

Filtros físicos que formam uma barreira reflexiva sobre a pele. Por serem minerais inertes, são indicados para peles reativas. Sorbinato de Zinco: Atua como agente antimicrobiano.

Atua como agente antimicrobiano. Extrato de Alecrim e Vitamina E: Antioxidantes que neutralizam radicais livres gerados pelo estresse oxidativo solar, embora não bloqueiem a radiação diretamente.

A proteção tem prazo de validade na pele. O suor, o atrito e a própria degradação química sob a luz reduzem a performance do produto. Para manter a entrega do SPF indicado, a reaplicação deve ocorrer a cada duas horas.