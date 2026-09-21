SPF não garante proteção total contra o envelhecimento da pele

O número do SPF no rótulo não resume a proteção real de um produto. Esse índice mede apenas o tempo adicional que a pele resiste ao sol antes de sofrer uma queimadura, focando exclusivamente nos raios UVB, responsáveis pela vermelhidão cutânea.
A radiação ultravioleta divide-se em frentes distintas. Enquanto o UVB atinge a superfície, os raios UVA penetram na derme profunda. Essa radiação degrada o colágeno e causa hiperpigmentação e envelhecimento precoce. Por isso, a proteção deve ser de amplo espectro; bloquear apenas um tipo de raio deixa a pele exposta a danos estruturais.
A eficácia da blindagem depende da combinação de ativos na fórmula:
A proteção tem prazo de validade na pele. O suor, o atrito e a própria degradação química sob a luz reduzem a performance do produto. Para manter a entrega do SPF indicado, a reaplicação deve ocorrer a cada duas horas.
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Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.