Tintura caseira tem limite técnico de três tons; clareamento drástico exige descoloração profissional

Tingir os cabelos em casa costuma ser um risco: manchas imprevistas e fios quebradiços são o resultado comum de quem ignora a colorimetria básica ou superestima a potência de tinturas domésticas. Para mudar o visual sem comprometer a estrutura do fio, a decisão deve ser técnica, e não baseada em tentativa e erro.

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O limite do tom

Tentar mudar a cor drasticamente sem considerar a base atual é o erro mais comum. Tinturas comuns não neutralizam pigmentos artificiais prévios. Para sair do escuro para o claro, é preciso descoloração profissional.

"O limite seguro para quem pinta em casa é de três tons acima ou abaixo da cor natural. Clareamentos intensos exigem compostos agressivos que danificam a haste do cabelo", afirma Ilya Rudnev.

Teste de contato e de mecha

O teste de alergia é indispensável. Mudanças na fórmula do produto ou na sensibilidade da pele podem causar reações inesperadas. Aplique uma pequena quantidade do produto na dobra do cotovelo e aguarde 48 horas.

"Surgimento de erupções ou coceira intensa proíbem o uso do produto. Nesses casos, é preciso consultar um dermatologista para identificar o alérgeno, como o parafenilenodiamina", explica Alina Chernova.

Além disso, o teste em uma única mecha é a única forma de prever como o pigmento reagirá à base atual, especialmente em cabelos com química ou permanentes, evitando que o fio resseque.

Saúde do couro cabeludo e tempo de pausa

Não aplique tinta sobre a pele irritada ou com ferimentos, pois os componentes químicos podem agravar a inflamação. Se sentir ardência durante o processo, enxágue imediatamente.

"Respeitar o tempo de pausa indicado na embalagem é a regra básica. Deixar o produto por mais tempo não intensifica a cor, mas resseca o fio e causa quebra", alerta Tatyana Gromova.

Para retocar a cor, aplique a tinta apenas nas raízes. Carregar todo o comprimento com química desnecessariamente sobrecarrega a fibra capilar.

Erros comuns e riscos

Misturar tintas diferentes: Gera cores imprevisíveis. Use apenas se houver instrução do fabricante.

Gera cores imprevisíveis. Use apenas se houver instrução do fabricante. Tingir pele lesionada: Risco de dermatite e queimaduras químicas.

Risco de dermatite e queimaduras químicas. Clarear tons escuros sozinho: Pode resultar em manchas alaranjadas e destruição da fibra.

Pode resultar em manchas alaranjadas e destruição da fibra. Pular o teste de mecha: Impede a visualização da cor real antes da aplicação total.

Dúvidas frequentes

Pintar com cabelo sujo? Depende do produto. Algumas fórmulas exigem fios limpos e secos, outras funcionam melhor com a oleosidade natural. Siga a bula.

Tinturas sem amônia são seguras? Não totalmente. Elas ainda contêm ativos que podem causar alergias. O teste cutâneo continua sendo obrigatório.

Usar tinta de cabelo nas sobrancelhas? Jamais. O risco de queimaduras na mucosa e danos à visão é alto. Use produtos específicos para a face.

Cuidados pós-cor: Use condicionadores ou máscaras hidratantes e finalize com leave-in com SPF para proteger a cor da radiação solar.