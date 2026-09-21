A era do vermelho artificial chegou ao fim: novos tons mudaram completamente a estética dos fios

O vermelho neon e as tonalidades estridentes perdem espaço no outono de 2026. A tendência agora migra para o supernatural scarlet: cores profundas, multidimensionais e com saturação reduzida. Em vez de um bloco único de cor, a aposta recai sobre a mistura de cobre, canela e mogno, transformando o cabelo em um acessório que se funde à paleta natural da estação.

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A principal mudança visual reside na transição do monocromático para a complexidade. O novo vermelho opera em camadas, criando um efeito de luz variável: sob a luz do dia, os fios revelam reflexos acobreados; em ambientes fechados, predominam os tons de castanho profundo. Essa técnica, apelidada de "whisky enferrujado", elimina a aparência plana e confere volume visual ao cabelo.

"O segredo do vermelho atual é a recusa da planaridade. A multicamada de cores gera volume e, quando ajustada ao subtom da pele, entrega um visual sofisticado, afastando-se do aspecto artificial", explica Aleksey Melnikov.

A percepção de que tons avermelhados exigem descolorações agressivas ou perdem o brilho rapidamente está obsoleta. Fórmulas atuais permitem alcançar profundidade mesmo em bases escuras, sem comprometer a estrutura do fio. Para quem tem base clara, a transição para nuances cobre-douradas oferece um resultado suave e orgânico.

"A coloração escarlate hoje não foca na pureza da cor, como ocorre no loiro platinado, mas na saturação e no viço. O objetivo é ressaltar a saúde do cabelo, tornando-o visualmente mais denso", pontua Oksana Levchenko.

Erro Comum Solução Técnica Coloração monocromática em laranja vibrante Mix de subtons quentes e frios Descoloração total antes da aplicação da cor Uso da base castanha natural para criar profundidade Evitar o vermelho por medo de um visual vulgar Apostas em tons "cherry cola" ou "hot brunette"

No guarda-roupa, o cabelo vermelho atua como o elemento de ligação do look. A tonalidade harmoniza com casacos marrons e tricôs cinzas, elevando a composição final. Tons de canela e cobre injetam vivacidade mesmo em peças minimalistas.

"A cor do cabelo é parte do código estilístico. Neste outono, os tons acobreados tornaram-se um acessório de moda que altera a percepção da roupa, seja um sobretudo rigoroso ou um jeans casual", afirma Anna Morozova.

Dúvidas Rápidas:

É possível ter um vermelho sofisticado sem mudanças radicais? Sim. Técnicas como o "hot brunette" apenas realçam a cor natural, adicionando profundidade.

Sim. Técnicas como o "hot brunette" apenas realçam a cor natural, adicionando profundidade. A transição para o ruivo danifica os fios? Não necessariamente. Métodos modernos utilizam corantes suaves que evitam a descoloração agressiva e podem aumentar o brilho.

Não necessariamente. Métodos modernos utilizam corantes suaves que evitam a descoloração agressiva e podem aumentar o brilho. Funciona para quem tem cabelos claros? Sim. Nuances cobre-douradas em bases claras resultam em um visual mais natural que o loiro puro.

Sim. Nuances cobre-douradas em bases claras resultam em um visual mais natural que o loiro puro. Como evitar que a cor pareça simples? Através da multicamada. A mistura de vários tons no mesmo processo garante que o cabelo reaja a diferentes tipos de iluminação.

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