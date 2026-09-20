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Semana de Moda de Londres 2027 desloca eixo do desfile para a calçada e subverte clássicos com utilidade

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A Semana de Moda de Londres para a primavera-verão 2027 desloca o eixo do desfile para a calçada. O estilo urbano agora se define pelo equilíbrio entre a alfaiataria rigorosa e a utilidade: a agenda apertada e o clima instável do Reino Unido impõem a troca de efeitos passageiros por uma base sólida.

Женщина в модном платье
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина в модном платье

O foco está na subversão de peças convencionais. O trench coat e o blazer acinturado continuam centrais, mas a forma de usá-los mudou. O cinto tradicional dá lugar ao suéter ou à camisa amarrados na cintura do jeans. Nos pés, a estética é minimalista, com a predominância de sapatilhas de bico quadrado e tênis de perfil baixo.

As combinações que moldam a temporada:

Minimalismo intelectual: suéter de cashmere com decote em V, calças amplas e sapatilhas de couro de bico quadrado. O detalhe reside na textura do cinto trançado.

Contraste de volumes: camiseta oversize com botões (henley) e saia midi estruturada em rami. O visual fecha com botas acima do joelho com salto plataforma e bolsa tote volumosa.

Estrutura arquitetônica: blazer acinturado combinado com calças bubble. A rigidez das linhas é quebrada por uma clutch slouchy e óculos de sol robustos.

Clássico britânico: trench coat bege com acabamentos marcantes, jeans retos curtos e loafers. O elemento de ruptura são as meias coloridas.

Silhueta fluida: top com decote redondo profundo e saia midi de malha. A geometria é complementada por uma bolsa horizontal (estilo east-west) e sandálias assimétricas de salto.

Sobreposição: vestido midi com camisa listrada jogada por cima. Nos pés, sapatos Mary Jane de salto; como acessório, bolsa rígida de alça curta.

Mix de texturas: jaqueta de couro oversized e saia de seda com estampa animal. O conjunto, finalizado com clutch macia e slingbacks, equilibra a rusticidade do couro com a leveza da seda.

Cintura marcada: jaqueta de camurça com cinto, jeans retos e botas de cano curto com textura de réptil. Acompanha bolsa bowling de couro.

Estética Preppy: polo de tricô sobre camisa branca e saia maxi. O toque final fica por conta dos sapatos mule de bico fino e salto baixo.

Chique utilitário: zip-hoodie, jeans wide leg e sapatilhas. O recurso técnico é o segundo suéter amarrado na cintura, utilizado para ajustar a proporção da silhueta.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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