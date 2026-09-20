Minimalismo circular: a tendência atual para unhas curtas

Minimalismo com elementos circulares tornou-se a aposta atual para quem mantém as unhas curtas. A técnica substitui desenhos complexos por acentos geométricos: contas metálicas volumosas, cristais ou camifubuki planos. O objetivo é adicionar profundidade ao visual sem comprometer a delicadeza da mão.

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Regras do decor circular

O estilo foca em comprimentos curtos, seja em formato oval ou quadrado suave. O ponto central são os detalhes redondos, que variam de micropontos a esferas metálicas de maior destaque. Segundo a especialista Ksenia Anisimova, detalhes maiores funcionam bem em unhas curtas desde que não sejam aplicados em todos os dedos simultaneamente, mantendo a composição gráfica.

Variações de design

Uma das aplicações mais procuradas é a releitura da francesinha: em vez da linha branca, utilizam-se microcontas metálicas alinhadas à borda livre da unha. O efeito é potencializado sobre bases neutras ou translúcidas.

Para quem evita relevos, o camifubuki (discos planos) oferece reflexos de luz sem alterar a textura da superfície. A mistura de discos planos com contas 3D cria camadas visuais discretas. A mestre Yulia Fomina destaca que a assimetria — variar a posição do decor em cada dedo — mantém a harmonia sem repetir o padrão.

Execução técnica

A aplicação exige base, pinça ou dot e o decor escolhido. Em unhas curtas com cores claras, a preparação da cutícula e a polimerização da superfície são críticas, pois qualquer imperfeição fica exposta.

Erro comum Solução técnica Usar top coat comum para contas pesadas Utilizar cola específica para nail art ou top coat de alta viscosidade Distribuição aleatória de elementos Posicionar o elemento central primeiro e expandir para as bordas Base de cor vibrante Optar por tons nude ou leitosos para destacar o acessório

A especialista Inna Serova reforça que a polição rigorosa da placa antes do esmalte nude é o que define o acabamento profissional do resultado final.

Dúvidas rápidas

Combina com outros desenhos? Sim, funciona bem com linhas finas e abstrações.

Sim, funciona bem com linhas finas e abstrações. Todos os dedos devem ser iguais? Não, a tendência atual é a variabilidade na quantidade de elementos por dedo.

Não, a tendência atual é a variabilidade na quantidade de elementos por dedo. Qual a melhor base? Tons leitosos, beges, rosa claro e transparentes.

Tons leitosos, beges, rosa claro e transparentes. Exige cuidado especial? Sim, a fixação com top coat denso é essencial para evitar que as peças volumosas prendam na roupa.