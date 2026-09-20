Outono 2026 eleva sapatilhas e loafers com salto estrutural e estampa dálmata

O outono de 2026 marca a retomada do salto, mas não como um simples acessório: a mudança é estrutural. O desfile da 7 For All Mankind em Nova York, ao unir jeans skinny e plataformas, sinalizou que o calçado deixou de ser apenas suporte para se tornar um elemento arquitetônico do visual.
A principal movimentação é a verticalização de formas antes planas. As sapatilhas, onipresentes em versões flat, agora ganham salto e detalhes anatômicos, como bordas franzidas que moldam o pé como se fossem meias. O mesmo ocorre com os loafers: a peça clássica de salto baixo evolui para um sapato formal, com a elevação conferindo maior rigidez e precisão à silhueta, tendência visível inclusive nas propostas da YSL.
Na estética, a estampa dálmata substitui a agressividade do leopardo. Trata-se de uma variação suavizada da poá, que funciona como acento pontual ao lado de calças alfaiataria ou saias midi, sem dominar a composição.
A geometria do salto se divide em três eixos:
A funcionalidade agora reside nos acessórios. Fivelas, antes restritas a botas pesadas, migram para slingbacks e sapatos de bico fino. As tiras com fivelas, vistas em coleções da Gucci e Simone Rocha, quebram a formalidade do look, mantendo a composição estruturada.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.