Maquiagem colorida no dia a dia: o segredo está na base que impede a oxidação do pigmento

Saturadas e vibrantes, as cores deixaram as passarelas para ocupar o cotidiano. A troca de tons neutros por pigmentos intensos é o caminho mais rápido para atualizar o visual sem a necessidade de mudanças drásticas. O segredo da estética atual não está na precisão geométrica ou na perfeição do traço, mas na leveza, no uso de texturas translúcidas e, sobretudo, em uma base que impeça a alteração da cor sobre a pele.
Azul Celeste: o retorno dos anos 90
O tom segue no radar dos maquiadores de alta moda, resgatando a nostalgia do final da década de 80 e início de 90. Para evitar que a sombra adquira um aspecto acinzentado, é fundamental aplicar corretivo como base densa antes do pigmento. "A base uniformiza o tom da pele e evita a oxidação, impedindo que a cor vibrante se transforme em uma mancha opaca", explica Yana Klimova.
Lavanda: o novo neutro
O lilás deixou de ser disruptivo para se tornar uma opção básica. Combinado com acabamento gloss, o tom traz frescor ao rosto. Para quem opta por batons lavanda, a recomendação é buscar subtons rosa quente, evitando a palidez excessiva.
Verde Grama: profundidade no olhar
Do malaquita ao verde folha, a cor domina as pálpebras. Uma combinação eficaz é unir sombras escuras com rímel verde limão apenas nas pontas dos cílios, técnica que intensifica a profundidade de olhos castanhos e azuis. "O rímel colorido é a forma mais simples de adotar a tendência no ambiente de trabalho sem sobrecarregar a imagem", pontua Lilit Arutyunyan.
Amarelo: a estética do desleixo
O amarelo exige audácia e, atualmente, a tendência é a aplicação deliberadamente irregular, mantendo a textura da pincelada. Um ponto de luz no canto interno do olho basta para iluminar a expressão e destacar íris claras.
Vermelho Tomate: a queda do contorno
O batom vermelho é um clássico, mas a modernidade agora pede a remoção da rigidez. Em vez de contornos precisos, a técnica consiste em dar batidinhas com a ponta dos dedos, criando o efeito de 'lábios beijados', visualmente mais natural e fluido.
Laranja: efeito lifting
Mais do que energia, o laranja funciona como ferramenta de modelagem. Ao aplicar o blush levemente acima das maçãs do rosto e esfumar em direção às têmporas, consegue-se um efeito visual de levantamento facial.
Turquesa: a alternativa ao azul
Mais dinâmico que o delineador azul padrão, o turquesa — especialmente em texturas metálicas — remete a pedras preciosas. É um tom versátil que se adapta a diversos fototipos, dependendo apenas da densidade da aplicação.
Prata: o brilho úmido
Nesta temporada, o prata migra do brilho frio para a névoa úmida. A aplicação translúcida por toda a pálpebra renova o rosto. "Pigmentos prateados e metalizados iluminam o olhar, desde que a textura permaneça semitransparente para evitar o excesso", afirma Andrey Korneev.
|Erro Comum
|Solução / Resultado
|Sombras coloridas sem base
|Usar corretivo para fixar a intensidade da cor
|Contorno rígido no batom vermelho
|Aplicar o pigmento com os dedos para naturalidade
|Esfumado plano no blush
|Estender o laranja para as têmporas (lifting)
|Maquiagem amarela geométrica
|Preservar a marca da pincelada (estilo casual)
Guia Rápido: Perguntas Frequentes
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.