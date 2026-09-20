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Maquiagem colorida no dia a dia: o segredo está na base que impede a oxidação do pigmento

Mulher

Saturadas e vibrantes, as cores deixaram as passarelas para ocupar o cotidiano. A troca de tons neutros por pigmentos intensos é o caminho mais rápido para atualizar o visual sem a necessidade de mudanças drásticas. O segredo da estética atual não está na precisão geométrica ou na perfeição do traço, mas na leveza, no uso de texturas translúcidas e, sobretudo, em uma base que impeça a alteração da cor sobre a pele.

Мятные стрелки
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Мятные стрелки

Azul Celeste: o retorno dos anos 90
O tom segue no radar dos maquiadores de alta moda, resgatando a nostalgia do final da década de 80 e início de 90. Para evitar que a sombra adquira um aspecto acinzentado, é fundamental aplicar corretivo como base densa antes do pigmento. "A base uniformiza o tom da pele e evita a oxidação, impedindo que a cor vibrante se transforme em uma mancha opaca", explica Yana Klimova.

Lavanda: o novo neutro
O lilás deixou de ser disruptivo para se tornar uma opção básica. Combinado com acabamento gloss, o tom traz frescor ao rosto. Para quem opta por batons lavanda, a recomendação é buscar subtons rosa quente, evitando a palidez excessiva.

Verde Grama: profundidade no olhar
Do malaquita ao verde folha, a cor domina as pálpebras. Uma combinação eficaz é unir sombras escuras com rímel verde limão apenas nas pontas dos cílios, técnica que intensifica a profundidade de olhos castanhos e azuis. "O rímel colorido é a forma mais simples de adotar a tendência no ambiente de trabalho sem sobrecarregar a imagem", pontua Lilit Arutyunyan.

Amarelo: a estética do desleixo
O amarelo exige audácia e, atualmente, a tendência é a aplicação deliberadamente irregular, mantendo a textura da pincelada. Um ponto de luz no canto interno do olho basta para iluminar a expressão e destacar íris claras.

Vermelho Tomate: a queda do contorno
O batom vermelho é um clássico, mas a modernidade agora pede a remoção da rigidez. Em vez de contornos precisos, a técnica consiste em dar batidinhas com a ponta dos dedos, criando o efeito de 'lábios beijados', visualmente mais natural e fluido.

Laranja: efeito lifting
Mais do que energia, o laranja funciona como ferramenta de modelagem. Ao aplicar o blush levemente acima das maçãs do rosto e esfumar em direção às têmporas, consegue-se um efeito visual de levantamento facial.

Turquesa: a alternativa ao azul
Mais dinâmico que o delineador azul padrão, o turquesa — especialmente em texturas metálicas — remete a pedras preciosas. É um tom versátil que se adapta a diversos fototipos, dependendo apenas da densidade da aplicação.

Prata: o brilho úmido
Nesta temporada, o prata migra do brilho frio para a névoa úmida. A aplicação translúcida por toda a pálpebra renova o rosto. "Pigmentos prateados e metalizados iluminam o olhar, desde que a textura permaneça semitransparente para evitar o excesso", afirma Andrey Korneev.

Erro Comum Solução / Resultado
Sombras coloridas sem base Usar corretivo para fixar a intensidade da cor
Contorno rígido no batom vermelho Aplicar o pigmento com os dedos para naturalidade
Esfumado plano no blush Estender o laranja para as têmporas (lifting)
Maquiagem amarela geométrica Preservar a marca da pincelada (estilo casual)

Guia Rápido: Perguntas Frequentes

  • Como usar cores no escritório? Opte por acentos pontuais, como um rímel colorido ou delineado fino no tom da íris. Isso atualiza o visual sem ferir o dress code.
  • Por que a sombra fica cinza? Isso ocorre quando a pele natural transparece sob o pigmento. Utilize um primer claro ou corretivo para criar um fundo neutro.
  • Posso misturar várias cores? Sim, desde que haja equilíbrio. Escolha um ponto focal vibrante e mantenha o restante da maquiagem em tons neutros ou nude.
  • Quais texturas são ideais para iniciantes? Texturas cremosas ou semitransparentes, pois facilitam o esfumado e permitem correções rápidas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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